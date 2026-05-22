Cisterna – Complesso sportivo San Valentino, sopralluogo nel cantiere: presto la nuova pista di atletica

Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo presso il cantiere del complesso sportivo del quartiere San Valentino interessato da importanti lavori di riqualificazione sulla scorta del progetto che prevede il rifacimento totale della pista di atletica leggera con la realizzazione delle postazioni per salti e lanci, oltre al completo rifacimento del campo da calcio con nuovo manto in erba naturale e relativo impianto di irrigazione.

Alla visita, finalizzata alla verifica dello stato di attuazione dell’intervento, hanno preso parte il responsabile del procedimento architetto Paolo Valeri, l’Assessore allo sport Katia Capasso, il collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera ingegner Adolfo Marini, il direttore dei lavori architetto Alfonso Mizzoni, il titolare della ditta Conti Vivai nonché i rappresentanti provinciali FIDAL, il Presidente Giampiero Trivellato e il consigliere Gennaro Spina.

Il sopralluogo segue la precedente verifica effettuata il 18 marzo scorso dai funzionari e tecnici del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport e Salute, nel corso della quale era stato accertato l’avanzamento delle opere previste dal progetto, il cui termine di ultimazione è fissato al 31 luglio 2026, salvo eventuali proroghe.

Nel corso della visita, i rappresentanti FIDAL hanno potuto constatare in particolare le lavorazioni già eseguite in vista del futuro utilizzo dell’impianto per la pratica dell’atletica leggera. Gli interventi sono stati ritenuti coerenti con il progetto approvato, con alcune proposte migliorative avanzate al fine di agevolare le future procedure di omologazione e il migliore utilizzo dell’impianto sportivo. Valeri ha inoltre illustrato la variante migliorativa autorizzata anche da Sport e Salute relativa all’efficientamento dei corpi illuminanti delle torri faro. Il nuovo sistema di illuminazione sarà dotato di caratteristiche tecniche e prestazionali all’avanguardia, pensate per differenziare e ottimizzare l’utilizzo dell’impianto tra il campo da calcio e la pista con le stazioni dedicate all’atletica leggera.

L’intervento complessivo è finanziato per 700 mila euro con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del “Bando Periferie 2020” e per la restante parte, pari a 1 milione e 403mila euro, con risorse proprie dell’Ente, per un investimento totale di 2 milioni e 103mila euro.

Nei prossimi giorni saranno inoltre appaltati i lavori del secondo lotto, riguardanti la manutenzione straordinaria di due blocchi spogliatoi, finanziati con un contributo regionale di circa 213mila euro. La conclusione di tali opere è prevista entro la fine dell’anno, con la possibilità di anticipare ulteriormente i tempi.

Il terzo lotto, infine, prevede la riqualificazione della tribuna, della recinzione perimetrale, del campo di allenamento, delle ulteriori aree interne e del blocco ristoro. Per questo intervento, del valore complessivo di circa 765mila euro, è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed è attualmente inserito nel programma “Contratto di Quartiere II San Valentino”, in fase di istruttoria.