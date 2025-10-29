Cisterna, Cimitero: Commemorazione dei Defunti, assistenza anziani e disabili per la mobilità all’interno del cimitero dal 30 ottobre al 2 novembre

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, saranno attivate specifiche misure organizzative e di viabilità per garantire il regolare afflusso dei visitatori e la sicurezza all’interno del Cimitero Comunale.

Nei giorni 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, sarà attivo un servizio di assistenza alla popolazione, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà di deambulazione. Il servizio sarà garantito grazie al veicolo “Progetti del Cuore” e alla collaborazione della Protezione Civile Cisterna di Latina – sezione M. Zappaterreni ODV, che offrirà supporto per la mobilità interna al cimitero.

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 sarà vietata la circolazione dei veicoli all’interno del cimitero, al fine di tutelare la sicurezza dei numerosi visitatori attesi. Nello stesso periodo, non saranno consentiti lavori da parte degli operatori esterni, salvo che per le tumulazioni ordinarie.

Per agevolare il traffico nelle aree limitrofe, dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, nella fascia oraria 8.00 – 18.00, saranno in vigore le seguenti modifiche temporanee:

– Via San Tommaso d’Aquino: senso unico di marcia dal civico 40 fino all’intersezione con Corso della Repubblica; in uscita dall’area di sosta su Via San Tommaso d’Aquino vige l’obbligo di svolta a sinistra.

– Via Sant’Agostino: all’intersezione con Via San Tommaso d’Aquino è previsto l’obbligo di svolta a destra.

Si ricorda inoltre che, fino al 28 marzo 2026, è in vigore il nuovo orario invernale del Cimitero Comunale:

Lunedì – Venerdì: apertura dalle 7:30 alle 17:00

(chiusura il martedì mattina, dalle 7:30 alle 13:00, per operazioni di polizia mortuaria);

Sabato e domenica: apertura regolare alle visite;

Nei giorni festivi, le operazioni di esumazione e traslazione non saranno consentite.

Gli operatori esterni potranno svolgere attività solo nei giorni feriali, nelle fasce 7:30 – 12:30 e 13:30 – 16:30.