Cisterna – Centro disabili Agorà: con le mani “in pasta” per le feste

In un clima di festa e con le mani letteralmente “in pasta”, gli iscritti al centro diurno per persone con disabilità L’Agorà, servizio dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cisterna e gestito dal Consorzio Parsifal, hanno vissuto un’esperienza speciale dedicata all’arte pasticcera grazie alla collaborazione con Punto Dolce.

L’iniziativa, resa possibile dalla generosa disponibilità del maestro pasticcere Massimiliano Palma e del suo laboratorio, ha avuto l’obiettivo di accompagnare gli utenti in un percorso attivo e coinvolgente durante il periodo di preparazione al Natale.

Tra impasti profumati, teglie in forno e dolci che prendono forma con cura e passione, i partecipanti hanno potuto sperimentare un’attività ricreativa e ludica pensata su misura per le potenzialità di ciascuno.

Sotto la guida di Palma, il gruppo ha realizzato i tipici biscottini della tradizione natalizia, decorati in modo fantasioso e personale.

“Un’occasione preziosa per lavorare insieme, condividere abilità e sorrisi, e rafforzare il piacere dello stare in compagnia – ha commentato l’assessora alle Politiche Sociali, Stefania Krilic -.

Il laboratorio non è stato soltanto un momento di apprendimento, ma un vero e proprio spazio di inclusione. Un piccolo ‘assaggio’ di quanto la collaborazione tra territorio, artigiani, attività commerciali e servizi sociali possa generare esperienze di valore per la comunità”.

