Cisterna – Centri anziani, Krilic: «Un fiore all’occhiello per la città»

«I centri anziani di Cisterna rappresentano una importante realtà del nostro territorio e le diverse attività messe in campo anche durante queste festività, tra le quali i pranzi di Natale e le feste, sono stati la conferma della fondamentale funzione di socializzazione e di sostegno alla partecipazione attiva dei soci che queste strutture svolgono per l’intera comunità».

L’assessora alle politiche sociali e welfare Stefania Krilic ha partecipato allo scambio di auguri che da tradizione i centri anziani organizzano per i propri soci, portando il saluto del sindaco Valentino Mantini e complimentandosi con i quattro direttivi dei centri per le iniziative realizzate.

«Ciascun centro anziani (Leonardi, Le Castella, San Valentino, Prato Cesarino) – sottolinea l’assessora – conta più di 300 iscritti e ho potuto constatare quanto sia forte il senso di appartenenza alla propria associazione e quante aspettative vi ripongano. Le attività ricreative, la ginnastica, l’incontrarsi in un luogo per parlare e costruire insieme quanto necessario a migliorare la vita della propria comunità, è prassi consolidata e ormai radicata tra i soci. Questo rafforza la volontà dell’amministrazione di continuare a riservare la massima attenzione affinché questo importante servizio pubblico sia sempre più rispondente alle esigenze di ciascuna comunità, compresa quella di Doganella che vede tanti nostri cittadini frequentare il Centro sito nel comune di Sermoneta e per la cui attività ringrazio la sindaca Pina Giovannoli e il direttivo.

L’Amministrazione, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, nel Bilancio approvato alcuni giorni fa ha inserito il contributo annuale per compartecipare alle spese di gestione dei centri e si adopererà per un incremento di fondi specifici, a garanzia del mantenimento della quantità e qualità delle tante prestazioni che i centri offrono capillarmente sul territorio a favore dei nostri cittadini e e delle nostre cittadine anziani. Un impegno – conclude l’assessora alle politiche sociali – che intendiamo mantenere».