Cisterna celebra l’81° Esodo Cisternese

Mercoledì alle 11 in aula consiliare un importante convegno e la testimonianza di Silvestro Martufi, classe 1930.

Con l’81° anniversario dell’Esodo Cisternese, mercoledì prossimo, 19 marzo, prenderà il via la rassegna di appuntamenti dal titolo “Dallo sbarco di Anzio – Nettuno alla Liberazione d’Italia” che si concluderà il 25 aprile prossimo, 80° anniversario della Liberazione d’Italia.

L’esodo cisternese rappresenta un tragico episodio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale quando la popolazione di Cisterna di Latina fu costretta ad abbandonare la propria città, appunto, il 19 marzo 1944.

Questo perché Cisterna si trovò sulla linea di combattimento tra le forze alleate sbarcare il 22 gennaio 1944 ad Anzio – Nettuno e le truppe tedesche che difendevano la “Linea Gustav”.

La popolazione civile, intrappolata in questa situazione drammatica, ricevette l’ordine di evacuazione dalle autorità militari tedesche. Migliaia di cisternesi furono costretti a lasciare le proprie case, spesso con pochissimi beni personali. I violenti bombardamenti e scontri rasero quasi completamente al suolo ciò che restava della città.

L’esodo cisternese rimane nella memoria storica locale come simbolo delle sofferenze civili durante la guerra e della resilienza della popolazione che, nonostante tutto, è riuscita a ricostruire la propria comunità.

Tale sacrificio valse la decorazione della Medaglia d’Argento al Valor Civile e mercoledì verrà celebrato con una serie di appuntamenti a partire dalle ore 9:30 con il raduno, in piazza XIX Marzo, delle autorità, associazioni combattentistiche, d’Arma e di volontariato, alle 10 il corteo raggiungerà Piazza Amedeo di Savoia dove, dinanzi al Monumento ai Caduti, verrà deposta la corona d’alloro e si terranno le allocuzioni.

Quindi seguirà l’omaggio al Monumento alle Vittime Civili della II Guerra Mondiale in Largo Alfonso Volpi, per poi raggiungere Palazzo Caetani dove verrà deposto un mazzo di fiori all’interno delle grotte che diedero riparo alla popolazione durante i bombardamenti; un mazzio di fiori inoltre verrà deposto ai piedi della stele dedicata all’Esodo posta in Piazza Caetani.

Alle ore 11 in Aula consiliare si terrà l’interessante convegno, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pelloni e l’Associazione Terza Divisione di Fanteria US Army dal titolo “L’impiego della Terza Divisione di Fanteria US Army nelle battaglie per la liberazione di Cisterna”, relatore ing. Goffredo Danna.

A seguire “I racconti di uno sfollato di Nettuno, la sopravvivenza, la liberazione, la fame e una nuova vita”, l’incontro-intervista con Silvestro Martufi “Enzo” classe 1930 e le sue memorie.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.