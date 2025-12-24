Cisterna – Capodanno, ordinanza anti fuochi

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato ieri mattina l’ordinanza che sancisce il divieto di utilizzo di petardi e botti nella notte di Capodanno.

Il provvedimento riguarda qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile o esplodente potenzialmente pericoloso per cui è necessario garantire l’incolumità pubblica e l’integrità fisica per contrastare o quantomeno ridurre fenomeni che potrebbero arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio pubblico e privato. L’utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica infatti un oggettivo pericolo, essendo tale materiale in grado di provocare danni all’integrità fisica, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia verso chi ne venisse fortuitamente colpito.

Il rumore risulta inoltre particolarmente dannoso nei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati oltre che per gli animali domestici e non, portandoli frequentemente a perdere l’orientamento.

L’utilizzo di fuochi pirotecnici è potenzialmente in grado di provocare danni al patrimonio pubblico sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all’accensione incontrollata di tali prodotti.

L’ordinanza tiene conto della nota con la quale l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha chiesto ai sindaci di scoraggiare il mercato illegale della vendita di botti e petardi al fine di evitare gravi pericoli per l’incolumità pubblica

Il divieto sarà in vigore sull’intero territorio comunale dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2026.

«Con questa ordinanza si intende garantire – spiegano il sindaco Valentino Mantini e la delegata alla Tutela e diritti degli animali Antonella Quattrocchi – la tranquillità dei cittadini e degli animali oltre che tutelare il patrimonio pubblico comunale consentendo a tutti di trascorrere questa festività in totale serenità».