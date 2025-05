Cisterna Calcio, premiati dal Sindaco Mantini giocatori e staff

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, insieme con l’assessora allo sport e tempo libero Gaetana Capasso, hanno ricevuto ieri pomeriggio nella Sala consiliare i giocatori e lo staff della ASD Cisterna Calcio per celebrare l’accesso alla categoria superiore.

Con la vittoria del Campionato di Prima Categoria del Lazio, Girone H, l’ASD Cisterna Calcio è stata promossa nel Campionato Regionale di Promozione, regalando gioie e soddisfazioni ai tifosi e non solo.

Il Sindaco a nome di tutta l’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato a ogni giocatore e a ogni componente dello staff, e ha donato il crest pezzo unico e numerato raffigurante lo stemma del Comune di Cisterna di Latina, realizzato da un artigiano della nostra comunità, ad Antonio (Antonello) D’Emilia nella sua veste di Rappresentante legale della società sportiva.

Il Sindaco Valentino Mantini si era già congratulato con giocatori, allenatore e società per “aver reso possibile centrare, ciascuno nel proprio ruolo, un obiettivo così ambizioso, a dimostrazione che l’impegno ha prodotto un risultato che per noi è un vanto e per tutti i cittadini un motivo per continuare a seguire con passione il cammino di questa squadra”, aveva detto all’indomani del traguardo raggiunto dove si annunciava anche l’incontro per la consegna del riconoscimento.

«Cisterna ha vissuto una stagione di grandi soddisfazioni per lo sport in generale – ha detto il Sindaco Valentino Mantini – e siamo orgogliosi di omaggiare questi ragazzi che hanno dato un impulso dopo tanti anni alla rinascita del calcio cisternese. Su loro richiesta ci siamo messi a disposizione per la festa celebrativa che si terrà allo stadio Bartolani, sabato 24 maggio a partire dalle ore 19. Abbiamo considerato questo evento a tutti gli effetti di interesse pubblico, un’iniziativa significativa e un momento di forte valenza sociale per la nostra comunità. Devo ringraziare per questo anche il Latina Calcio 1932 Srl, che gestisce in concessione l’impianto sportivo, con cui c’è un legame fondato sugli stessi valori sportivi e sociali. La collaborazione tra Latina e Cisterna Calcio, ex Academy ora Cisterna Calcio, ha reso possibile la creazione del simbolo che oggi rappresenta la squadra biancoazzurra. Lo spirito di cooperazione è alla base della crescita sportiva che da sempre ci anima e sono certo che questo è solo il primo di tanti altri traguardi che taglierete».