Cisterna – Avviso per l’erogazione di un rimborso per gli iscritti agli asili nido privati

Si rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di un rimborso destinato alle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, iscritti presso asili nido privati regolarmente autorizzati dall’Ente, per l’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente i nuclei familiari residenti sul territorio comunale, offrendo un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza dei servizi educativi privati dell’infanzia.

Il rimborso è rivolto ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti nel Comune di Cisterna di Latina, che abbiano iscritto i propri figli presso asili nido privati in possesso delle autorizzazioni comunali previste.

Per accedere al beneficio, pena l’esclusione, è necessario essere residenti nel Comune di Cisterna di Latina, garantire l’effettiva frequenza del minore presso un asilo nido autorizzato, essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 55.000,00.

La richiesta di partecipazione dovrà essere trasmessa non oltre le ore 23:59 del 23 gennaio 2026, utilizzando l’apposito modello allegato all’Avviso pubblicato sul sito web istituzionale.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: welfare@pec.comune.cisterna.latina.it

Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati il nominativo del mittente e la dicitura come specificata nell’Avviso.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al PUAC/Segretariato Sociale, in Corso della Repubblica 186, telefonando al numero 0696834315 o scrivendo all’indirizzo e-mail: puac@comune.cisterna.latina.it