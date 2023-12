Cisterna Ambiente, nominato nuovo Consiglio di Amministrazione

Sindaco Mantini: «Nessuna vacatio nell’Azienda Speciale ma continuità gestionale. Tempi rapidi per le nomine, impiegato soltanto un mese»

Il Sindaco Valentino Mantini ha nominato quest’oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente.

Ad un solo mese di distanza dal preavviso di revoca all’ormai ex Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera datata 27 novembre scorso, e a 9 giorni dal decreto di revoca del Presidente del CdA della Cisterna Ambiente firmato il 18 dicembre, il Sindaco Valentino Mantini ha nominato il dott. Sandro Di Mario in qualità di Presidente del CdA della Cisterna Ambiente, l’Ing. Sergio Bartoli e l’Avv. Pamela Rossi in qualità di componenti dell’Azienda Speciale.

«Ho scelto 3 professionisti di Cisterna, che si sono messi subito a disposizione dell’Amministrazione – ha detto il Sindaco Valentino Mantini –: uno per l’area economica, il dott. Di Mario; uno per l’area tecnica, l’Ing. Bartoli; uno per l’area giuridica, l’Avv. Rossi, e li ho scelti anche per la multidisciplinarietà dimostrata nella capacità di coniugare abilità tecniche con esperienze pregresse nei Consigli di Amministrazione.

Sandro Di Mario, 59 anni, laureato con lode in Economia e Commercio è stato revisore contabile e curatore fallimentare presso il Tribunale di Latina; custode giudiziario sempre presso il Tribunale di Latina; Revisore unico dei Conti in un Comune del frusinate e membro effettivo di Collegi Sindacali in società di capitali.

Sergio Bartoli, 43 anni, laureato in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, è stato consulente tecnico presso il Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina e Direttore per l’Esecuzione del Contratto presso il Servizio di Igiene Urbana in un Comune pontino; ha svolto come libero professionista numerosi incarichi nel settore delle energie rinnovabili; consulenza e autorizzazioni ambientali.

Pamela Rossi, 49 anni, laureata in Giurisprudenza, è stata tra l’altro consulente e patrocinante legale di società partecipate e consulente legale di società e cooperative; con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha svolto corsi di specializzazione in materia di pubblico impiego».

«Vista l’importanza che ha per noi la Cisterna Ambiente, non abbiamo voluto perdere tempo prezioso per rinnovare le nomine in una gestione che, nel frattempo, è rimasta sempre operativa – ha aggiunto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –; anzi i tempi di ricomposizione di questa vicenda sono stati molto rapidi e siamo arrivati alle nuove nomine dopo soltanto 1 mese dal preavviso di revoca.

Aggiungo anche che per garantire la continuità gestionale, il Direttore Generale della Cisterna Ambiente, Ing. Gian Pietro De Biaggio, resterà in carica fino al 31 gennaio 2024.

Auguro un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione della Cisterna Ambiente, nella consapevolezza che c’è tanto da fare per adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti agli standard che merita la nostra comunità e per centrare gli obiettivi che questa Amministrazione si è data, partendo principalmente dall’estensione del Porta a Porta agli altri quartieri della città per l’innalzamento del livello di igiene urbana, fino ad arrivare al potenziamento della manutenzione del verde pubblico, la guardiania e la pulizia del Cimitero comunale».

COMUNICATO STAMPA