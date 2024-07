Cisterna Ambiente e Polizia Locale: mano pesante contro l’abbandono dei rifiuti

I continui casi di abbandono dei rifiuti, registrati negli ultimi giorni, hanno fatto alzare il livello di attenzione, per poter intercettare i responsabili delle micro discariche a cielo aperto, che hanno indignato un’intera comunità sempre attenta alle tematiche di tutela e sicurezza dell’ambiente.

Gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dagli operatori dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, sono impegnati per poter portare alla luce indizi ed elementi che possano far risalire alle generalità di chi ha abbandonato rifiuti nei pressi dei cassonetti della raccolta stradale.

Sono state così elevate diverse sanzioni, come previsto dal nuovo regolamento comunale. Una volta individuato il trasgressore si procede con la verifica della residenza per la convalida della multa. Se l’utente è residente nella zona in cui sono presenti i cassonetti e il rifiuto è all’esterno degli stessi la sanzione è di euro 100; tra le aggravanti va calcolato un aumento della sanzione di euro 150 per chi risulta residente fuori dal Comune di Cisterna e per i cittadini che non differenziano tramite il servizio Porta a Porta o nelle isole ecologiche, e vanno a smaltire i propri rifiuti fuori dalla loro zona di servizio.

«Stiamo cambiando passo e in questo periodo è fondamentale che i cittadini comprendano l’importanza effettiva della raccolta differenziata – ha detto il Direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente Paolo Maria De Felice –. Stiamo cercando di fornire tutti i mezzi utili a far comprendere l’importanza di separare i rifiuti per favorire le 3R della raccolta differenziata, ovvero riciclo, riutilizzo e soprattutto riduzione delle quote di non differenziato. Siamo a completa disposizione delle Forze dell’ordine, in questo caso i preziosi agenti del comandante Raoul De Michelis, per ostacolare l’abbandono incontrollato e scoraggiare chi da fuori viene a portare sul nostro territorio i rifiuti che devono essere smaltiti in altri Comuni.

È in distribuzione la Guida alla Raccolta Differenziata, opuscolo dettagliato che arricchisce l’offerta informativa dedicata agli utenti, oltre all’App gratuita Junker, al nostro sito internet, le pagine social, il numero verde 800.018.911 e il personale dell’Ecocentro di via Primo Maggio e degli info point presenti sul territorio».

«Seppur tra enormi difficoltà, stiamo affrontando una battaglia di civiltà per la sostenibilità ambientale – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore all’ambiente Lino Del Prete –: per questo motivo chiediamo la collaborazione della nostra comunità e anche la comprensione verso gli operatori dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente che svolgono il proprio lavoro con dignità e al servizio della nostra città. Sappiamo che attualmente il servizio non è sufficiente, proprio per quelle difficoltà accennate, ma sappiamo anche che il rispetto della nostra comunità passa attraverso ciascuno di noi e di chi sa fare la propria parte».

