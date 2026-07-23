Cisterna – Accoglienza e tutela persone LGBTQIA+: il Comune sottoscrive il Protocollo con Arcigay

La Giunta comunale ha approvato l’adesione al Protocollo di intesa tra Comune e Arcigay Latina SEICOMESEI APS finalizzato alla messa in campo di iniziative di accoglienza, orientamento e presa in carico integrata delle persone LGBTQIA+. Questo atto rappresenta pienamente la volontà dell’ente di applicare i principi costituzionali dell’uguaglianza, della solidarietà sociale, della tutela della dignità della persona e della promozione dei diritti fondamentali oltre che essere il garante del rispetto delle pari opportunità nell’accesso ai sevizi pubblici.

L’adesione a questo protocollo trova la sua ragione d’essere dalla considerazione che le persone LGBTQIA+ sono maggiormente esposte a condizioni di vulnerabilità derivanti da discriminazioni, esclusione sociale, marginalità abitativa, isolamento familiare fino a degenerare in episodi di violenza o fenomeni di incitamento all’odio. Situazioni che spesso vedono come vittime ragazzi minorenni quindi particolarmente fragili. La collaborazione con Arcigay Latina SEICOMESEI APS consentirà una collaborazione per l’accoglienza e il supporto a queste persone rafforzando dunque il sistema di welfare sul territorio oltre che migliorare l’integrazione tra servizi pubblici e Terzo settore e sostenere percorsi personalizzati di inclusione sociale. Il tutto affiancando attività informative e formative per gli operatori del settore e della cittadinanza.

«Con la sottoscrizione di questo atto – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e Maria Innamorato, assessora alla Cultura, Pari opportunità e Differenza di genere, Diritti LGBT e Contrasto alle discriminazioni – abbiamo voluto dotare il Comune di Cisterna di un nuovo strumento per rendere più forte e solido il sistema locale dei servizi sociali. Questo protocollo ci consente di promuovere con maggiore incisività alcuni dei valori che contraddistinguono la nostra azione politica e amministrativa quali l’inclusione, le pari opportunità, la lotta alle discriminazioni e la tutela delle persone che sono in condizioni di maggiore vulnerabilità».