Cisterna accoglie sabato e domenica il Raduno regionale dei Bersaglieri

Cisterna si prepara ad accogliere, sabato 18 e domenica 19 aprile, la due giorni del Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio edizione 2026.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), richiamerà in città da tutta la regione centinaia di appartenenti al corpo dell’Esercito italiano, uno dei più antichi e prestigiosi che da sempre è impegnato anche in numerose missioni umanitarie e di pace nel mondo.

Il programma prevede sabato alle ore 18 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo in piazza XIX Marzo poi alle ore 19.30 presso l’aula consiliare del Comune il suggestivo concerto della fanfara di Guidonia Montecelio-M.Fascetti.

I festeggiamenti riprenderanno domenica mattina alle ore 9.15 con l’alzabandiera in piazza Amedeo di Savoia e a seguire la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Alle ore 10 l’ammassamento in piazza del Bersagliere per poi deporre una corona al Monumento del Bersagliere. A seguire le allocuzioni e alle ore 10.45 prenderà il via la sfilata per le principali strade del centro alla quale parteciperanno diverse fanfare. I bersaglieri giunti da tutto il Lazio percorreranno via I Maggio, via Guido d’Arezzo, via Pietro Mascagni, via Giuseppe Verdi, Corso della Repubblica per arrivare in piazza XIX Marzo.

Qui la chiusura con il concerto di diverse fanfare.

Per Cisterna è davvero un privilegio e un onore ospitare questo evento, che rappresenta un importante momento di incontro per le sezioni dell’Associazione nazionale bersaglieri di tutto il Lazio.