Cisterna – Abside della Chiesa del Cimitero, Sindaco Mantini e assessore Santilli: in fase di completamento i lavori di risanamento

Sono in fase di completamento i lavori di risanamento dell’abside della Chiesa del Cimitero che hanno riguardato la copertura e la parte interna della semi-cupola absidale.

Nel corso dell’intervento sono stati realizzati alcuni tasselli stratigrafici sulle pareti interne della chiesa e nella semicupola dell’abside per verificare l’esistenza di pitture sotto lo strato di tinta bianca che ricopre le pareti. Il risultato delle analisi effettuate dal restauratore incaricato ha consentito di appurare che sotto la tinta bianca non ci sono pitture, ma è stato possibile rilevare il colore originario delle pareti e dell’abside, assimilabile ad un ocra chiaro.

«Questo intervento di impermeabilizzazione – hanno spiegato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – ha permesso di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana nell’abside e di restituire decoro e dignità alla Chiesa del Cimitero, in attesa dei lavori di restauro generale della Chiesa stessa, per i quali sono in corso di elaborazione le integrazioni al progetto presentato alla Soprintendenza per i Beni Culturali, per l’acquisizione del parere di competenza».

COMUNICATO STAMPA