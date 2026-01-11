Cisterna – A Palazzo Caetani in mostra “La Polizia Locale ieri, oggi e domani”

Nell’ambito delle celebrazioni in onore di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, la Polizia Locale di Cisterna di Latina e l’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio promuovono un’iniziativa culturale e divulgativa aperta alla cittadinanza e rivolta, in modo particolare, al mondo della scuola: una mostra che valorizza la memoria storica del Corpo e, al tempo stesso, rafforza il messaggio educativo della prevenzione e della sicurezza.

Dal 13 al 20 gennaio 2026, l’area espositiva di Palazzo Caetani (Piazza 19 Marzo) ospiterà la rassegna “LA POLIZIA LOCALE IERI, OGGI E DOMANI. Un viaggio nella storia e nel presente della Polizia Locale del Lazio”, alla quale hanno collaborato, oltre al Comando ospitante anche altri comandi di Polizia Locale del Lazio.

L’esposizione propone un percorso che intreccia memoria e attualità, con una particolare attenzione alla documentazione fotografica.

Saranno presenti immagini d’archivio, scatti storici e materiali iconografici che restituiranno l’evoluzione della Polizia Locale nel tempo, offrendo al visitatore uno sguardo immediato sul cambiamento delle uniformi, delle dotazioni e del modo stesso di intendere il servizio sul territorio. Accanto alla sezione fotografica, la mostra include documenti, cimeli e reperti espositivi, tra cui uniformi e materiali divulgativi, con supporti video e proiezioni.

Particolare rilievo è riservato alle attività per le scuole, concepite come esperienza formativa e di avvicinamento all’educazione civica e alla sicurezza stradale. È prevista una sezione interattiva dedicata all’educazione stradale, con materiali didattici e attività guidate. Durante la visita, personale della Polizia Locale accompagnerà le classi lungo il percorso espositivo, curando spiegazioni e momenti di partecipazione attiva. Al termine, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alle scuole aderenti.

La mostra intende essere un’occasione concreta per avvicinare la cittadinanza alla storia e al ruolo della Polizia Locale, valorizzandone la funzione di prossimità, prevenzione e tutela della comunità, attraverso strumenti comprensibili e un’impostazione adatta anche ai più giovani.

Apertura al pubblico – La mostra sarà visitabile dal 13/01/2026 al 20/01/2026 con i seguenti orari: 13–16 gennaio, 19 gennaio e 20 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il 17 ed il 18 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per ogni informazione è possibile contattare la Polizia Locale di Cisterna di Latina ai recapiti istituzionali (tel. 06.96834324).