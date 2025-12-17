Cisterna – A Palazzo Caetani arriva il Laboratorio di creazioni natalizie de “La Tartaruga”

Ancora un appuntamento per i bambini nell’ambito del Natale Cisternese 2025. Venerdì 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 spazio alla creatività nell’ambito dell’iniziativa “Il Mondo di Babbo Natale” in corso all’interno di Palazzo Caetani a cura dell’associazione Mondo Future Disabili.

In quegli spazi troverà infatti collocazione il Laboratorio di creazioni natalizie organizzato dal Centro socio-educativo per minori La Tartaruga in collaborazione con il Consorzio Parsifal e l’Associazione Altri Colori con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Cisterna. Una iniziativa destinata ad arricchire il cartellone di eventi riservato esclusivamente ai più piccoli nel periodo delle festività natalizie. Sarà possibile cimentarsi con attività manuali per dare vita a oggetti e creazioni legate a questo particolare periodo dell’anno.

Il laboratorio è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.