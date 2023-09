Cisteran di Latina – In affidamento il campo sportivo di Doganella di Ninfa e le Palestre scolastiche di Collina dei Pini e di Prato Cesarino

È stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse alla concessione in utilizzo dell’impianto sportivo sito a Doganella di Ninfa e delle palestre scolastiche di Collina dei Pini e di Prato Cesarino.

Possono fare richiesta le società e associazioni sportive singole o in aggregazione per l’utilizzo di una sola struttura specificando il tipo di disciplina da voler svolgere, i giorni e gli orari della settimana nei quali si intende svolgere l’attività, oltre alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti nel bando.

In caso di richieste giunte da più soggetti per la stessa struttura e la stessa fascia oraria, l’Ufficio Patrimonio valuterà le istanze redigendo una graduatoria di merito in base al punteggio più alto.

La concessione dell’impianto sportivo di Doganella di Ninfa ha una validità massima di 3 anni e il suo utilizzo ha inizio il 15 settembre e finisce il 15 luglio dell’anno successivo.

Invece la concessione per le palestre scolastiche ha validità massima di 1 anno e l’inizio dell’utilizzo coincide con l’anno scolastico ed ha inizio dal 15 settembre fino al 15 giugno.

L’utilizzatore dovrà rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso nonché risarcire l’Amministrazione di ogni eventuale danno prodotto.

Gli avvisi e la relativa documentazione con modello sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.cisterna.latina.it

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 14 settembre 2023 nelle modalità specificate nell’avviso.

COMUNICATO STAMPA