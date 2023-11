CISL, Laboratorio delle competenze, seminario sulla comunicazione Il Segretario Cuozzo: «Attività fondamentale per essere sempre più efficienti»

Veroli – La formazione come strumento per essere sempre più efficienti nel rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. È questo il filo conduttore del ciclo di appuntamenti che il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone, Antonio Cuozzo, ha deciso di organizzare sul territorio. Questa mattina, nell’ambito del “Laboratorio delle competenze”, si è svolto l’appuntamento dedicato alla comunicazione.Il seminario, che si è tenuto a Veroli, ha permesso di affrontare il tema della comunicazione efficace con principi, codici e relazioni analizzati e spiegati dal dottor Alfonso Testa e dalla dottoressa Stefania Liburdi della “BrainTrain”. Un appuntamento che si è aperto con l’introduzione del responsabile del dipartimento della comunicazione Cisl Fp Frosinone Giuseppe Del Signore e che ha visto anche l’intervento dell’ufficio stampa Cisl Fp Lazio, Mirko Checcacci, che ha parlato della comunicazione sindacale sulla stampa.«La comunicazione oggigiorno rappresenta un asset fondamentale in qualunque attività – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Nelle relazioni sindacali è fondamentale utilizzare il corretto codice di comunicazione a seconda dell’interlocutore cui ci si trova dinanzi, proprio per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un appuntamento formativo con i nostri iscritti. Nel corso di questo seminario abbiamo fornito una serie di elementi che possono fare la differenza nelle relazioni con i lavoratori così come con i datori di lavoro. È importante utilizzare il giusto approccio comunicativo per garantire quelle relazioni efficienti che consentono di ottenere i risultati che lavoratori e lavoratrici si aspettano. Ma questo progetto del “Laboratorio delle competenze” è molto vasto, stiamo lavorando anche su altri corsi formativi che consentiranno ai nostri rappresentanti di acquisire una serie di competenze che permetteranno di poter svolgere con ancora maggior efficienza il proprio ruolo. La forte partecipazione che abbiamo visto stamattina a Veroli e le tante richieste di partecipazione che ci sono arrivate in questi giorni evidenziano che il progetto è apprezzato e sentito da tutti i nostri iscritti».

