Cisl Funzione Pubblica Frosinone: Raffaele Ercoli nuovo Segretario Generale

Il Consiglio Generale della Cisl Fp di Frosinone, riunito oggi a Ferentino, ha eletto Raffaele Ercoli nuovo Segretario Generale della federazione.

L’elezione arriva al termine dei lavori del Consiglio Generale nel corso del quale il Segretario Generale uscente, Antonio Cuozzo, ha formalizzato le proprie dimissioni, dopo anni di guida dell’organizzazione caratterizzati da una significativa crescita associativa, dal rafforzamento della rappresentanza sindacale e da un’intensa attività contrattuale nei diversi comparti della funzione pubblica. Nel suo intervento, il Consiglio Generale ha espresso un sentito ringraziamento al segretario uscente per il lavoro svolto, l’impegno profuso e i risultati conseguiti alla guida della federazione territoriale, riconoscendone il contributo determinante al consolidamento della Cisl Fp nel territorio provinciale. Il neo Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone, Raffaele Ercoli, sarà affiancato dai componenti segreteria Proia Francesco e Fabrizio Sara.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine per la fiducia che il Consiglio Generale ha voluto accordarmi – ha affermato il neo Segretario Generale Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al segretario uscente, Antonio Cuozzo, per il lavoro svolto in questi anni e per il costante impegno profuso a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Per me è stato una guida preziosa nel percorso sindacale e sono certo che continuerà ad esserlo anche in futuro, grazie alla sua esperienza, alla sua competenza e ai valori che ha saputo trasmettere. Continueremo a lavorare nel solco dei valori della Cisl, mettendo al centro la partecipazione, la contrattazione, l’ascolto delle persone e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Le sfide che ci attendono sono importanti e richiedono unità, competenza e capacità di rappresentanza. La Cisl Fp Frosinone continuerà ad essere protagonista nei luoghi di lavoro e nelle comunità del nostro territorio. Manterremo alta l’attenzione sulle principali questioni che interessano il lavoro pubblico e i servizi alla persona: rinnovi contrattuali, valorizzazione delle professionalità, rafforzamento del sistema sanitario e sociosanitario, rilancio degli enti locali, superamento del precariato e tutela del potere d’acquisto dei salari».

«Lascio la guida della federazione con serenità e con la consapevolezza di affidarla a una persona competente, preparata e profondamente legata ai valori della nostra organizzazione – ha aggiunto il Segretario uscente Antonio Cuozzo – A Raffaele Ercoli vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà guidare la Cisl Fp Frosinone verso nuovi e importanti traguardi, da parte mia continuerò ad essere presente e a supportare tutte le azioni che il sindacato intraprenderà nell’interesse di lavoratori e lavoratrici».

Il Consiglio Generale si è concluso con un lungo applauso rivolto sia al segretario uscente sia al nuovo Segretario Generale, a testimonianza di una transizione vissuta nel segno dell’unità, della continuità e della responsabilità sindacale.

Presenti ai lavori dell’Assemblea: il Segretario generale nazionale Roberto Chierchia, il Reggente della Cisl Fp Lazio Giancarlo, la Segretaria generale Cisl Frosinone Antonella Valeriani, la Reggente della Cisl Fp Latina Enza Del Gaudio reggente Cisl Fp Latina e il Segretario Generale CISL FP Roma Capitale Rieti Giovanni Fusco