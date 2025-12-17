Cisl Funzione Pubblica Frosinone, a Ferentino il Consiglio Generale Antonio Cuozzo: «Comunità, concretezza e centralità delle persone”

Si è svolto ieri a Ferentino il Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone, un appuntamento partecipato, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul lavoro svolto nel corso del 2025 e sulle priorità sindacali che accompagneranno l’azione della Cisl Fp nel 2026. Presente alla seduta del Consiglio anche la segretaria generale della Cisl Frosinone Antonella Valeriani. Nel corso della relazione, il segretario generale Antonio Cuozzo ha richiamato il valore del Consiglio come spazio di comunità, responsabilità collettiva e condivisione, sottolineando la complessità del contesto attuale, segnato da tensioni internazionali, fragilità economiche e difficoltà crescenti per i sistemi di welfare. «Viviamo in un quadro complesso e incerto, che chiama tutti – come cittadini e come organizzazione sindacale – a una riflessione profonda, la pace, il dialogo, il rispetto della dignità umana non sono principi astratti: sono la condizione necessaria affinché ogni comunità possa prosperare – ha affermato il Segretario Cuozzo – Come Cisl abbiamo accolto con speranza ogni segnale di distensione e continueremo, con coerenza e fermezza, a sostenere la necessità di percorsi politici e diplomatici che mettano al centro la vita delle persone. In questo scenario, la Cisl Funzione Pubblica si conferma un punto di riferimento solido e responsabile. Il nostro metodo rimane chiaro: niente slogan, nessuna contrapposizione sterile, nessuna scorciatoia. Il nostro linguaggio è quello della contrattazione, del confronto costruttivo, della ricerca di soluzioni concrete. È questa la cifra distintiva che ci riconoscono i lavoratori: una presenza costante, un impegno misurabile, una linea sindacale che ha come unico obiettivo il miglioramento della condizione delle persone che rappresentiamo». In conclusione, il Cuozzo ha voluto ringraziare le dirigenti e i dirigenti, le delegate e i delegati, le lavoratrici e i lavoratori, sottolineando il valore della partecipazione e del radicamento territoriale della Cisl Fp di Frosinone: «Momenti come il Consiglio Generale non sono solo passaggi formali, ma occasioni fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e la visione collettiva che caratterizzano la nostra organizzazione. La forza della Cisl Fp sta nella capacità di ascoltare, di essere presente nei luoghi di lavoro e di costruire ogni giorno relazioni fondate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Questo è il cammino della responsabilità, per un nuovo patto sociale che porti valore e riconoscimento a tutte le lavoratrici e i lavoratori pubblici e dei servizi pubblici».

Correlati