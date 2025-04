Cisl Fp vince le elezioni RSU al Comune di Frosinone

La Cisl Funzione Pubblica si conferma il primo sindacato nelle elezioni RSU del Comune di Frosinone. Al termine delle attività di spoglio delle schede la sigla sindacale ha incassato un nuovo successo doppiando il numero di voti delle altre organizzazioni.

«Un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e conferma, per la seconda volta consecutiva, la Cisl Fp come prima forza sindacale nel Comune di Frosinone, capoluogo di provincia – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Un’affermazione netta, che ha letteralmente doppiato i risultati delle altre sigle, a testimonianza della fiducia, della credibilità e della coerenza che ci riconoscono le lavoratrici e i lavoratori. Questo successo è frutto di un lavoro quotidiano e concreto, che la Cisl Fp ha portato avanti in questi anni con determinazione: dal potenziamento del personale con nuove assunzioni, alla valorizzazione delle professionalità interne attraverso le progressioni economiche e di carriera, passando per un confronto sindacale sempre costruttivo e orientato al risultato. Il mio più sincero e caloroso ringraziamento va a tutti i candidati e le candidate che hanno contribuito a questo risultato. Un grazie altrettanto sentito va al nostro responsabile degli enti locali Raffaele Ercoli, per il lavoro instancabile, competente e sempre vicino ai bisogni reali dei lavoratori. Continueremo su questa strada, forti di una rappresentanza ancora più solida, determinati a difendere i diritti, migliorare le condizioni di lavoro e rendere le amministrazioni pubbliche più eque ed efficienti, sempre mettendo al centro le persone e il valore del lavoro pubblico».