CISL FP: Presidio di protesta presso l’ospedale Bambino Gesù 12 Giugno 2024

La nostra #mobilitazione non si ferma! Solo la #Cisl si è opposta e continuerà a opporsi all’#intesa sottoscritta da Cgil e Uil che prevede un tabellare inferiore non solo al #ccnl 2019-2021 #SanitàPubblica (attualmente in vigore) e a cui noi crediamo fortemente che #OPBG debba uniformarsi, ma addirittura al ccnl #SanitàPrivata Aris-Aiop che è ancora riferito al rinnovo 2016-2018. Come dimostrano le tabelle, chi ha firmato l’intesa sta svendendo il lavoro del #personale del #BambinoGesù. E a poco vale coprire la realtà con penose bugie. Come quando si sostiene addirittura che la Cisl Fp stia ostacolando il pagamento degli #arretrati: per noi sono solo l’acconto di un saldo che pretendiamo sia erogato per intero. Perchè i lavoratori OPBG meritano ben altro di un’intesa al ribasso. 📍Per questo il #12giugno prossimo la Cisl Fp, insieme ai lavoratori, sarà in #presidio presso l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (ingresso Passeggiata del #Gianicolo, #Roma) dalle ore 9. Spiegheremo a tutti le inoppugnabili motivazioni della nostra lotta e grideremo tutta la nostra rabbia per un’ingiustizia che non accettiamo e non accetteremo. Non faremo un passo indietro fin quando ai dipendenti del Bambino Gesù non sarà garantito il diritto al #ContrattoGiusto #ContrattoSubito. #ilmiolavorovale COMUNICATO STAMPA

Correlati