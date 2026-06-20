Cisl Fp Frosinone, Cuozzo si dimette: il passaggio nel consiglio del 23 giugno

Dopo anni di intenso impegno sindacale alla guida della Cisl Fp di Frosinone, il Segretario Generale annuncerà formalmente le proprie dimissioni nel corso del Consiglio Generale convocato per il prossimo 23 giugno a Ferentino. Una decisione maturata con senso di responsabilità e legata ai nuovi incarichi di carattere regionale e nazionale che richiedono una presenza costante e un impegno sempre più significativo, non compatibili con il necessario esercizio quotidiano della guida della federazione territoriale. «Ho sempre ritenuto che la direzione di una struttura sindacale territoriale debba fondarsi sulla presenza, sull’ascolto e sulla vicinanza costante alle lavoratrici e ai lavoratori – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Nel corso del mio mandato abbiamo consolidato la presenza della Cisl Fp nei luoghi di lavoro, rafforzato la nostra rappresentanza in tutti i comparti del pubblico impiego e dei servizi alla persona, incrementato in maniera significativa il numero degli iscritti e costruito una organizzazione ancora più forte e radicata sul territorio. Abbiamo seguito centinaia di vertenze individuali e collettive, sostenuto il rinnovo dei contratti, difeso le professionalità, lavorato per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per il riconoscimento economico e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo affrontato sfide importanti legate alla carenza di personale, alla riorganizzazione dei servizi, alla valorizzazione del capitale umano, alla stabilizzazione del lavoro precario e alla tutela del potere d’acquisto dei salari. Lo abbiamo fatto sempre attraverso il confronto, la contrattazione e la costruzione di soluzioni concrete, senza cedere alla logica della protesta fine a sé stessa. Sono particolarmente orgoglioso della crescita registrata dalla nostra federazione in termini di iscritti, consenso e credibilità. Risultati che non appartengono a una sola persona, ma a tutta la squadra della Cisl Fp Frosinone: alla segreteria, ai dirigenti sindacali, ai delegati, agli operatori e a tutti gli iscritti che hanno condiviso con me questo percorso. Il Consiglio Generale del 23 giugno sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e per rilanciare le sfide future della federazione, a partire dai rinnovi contrattuali, dalla valorizzazione delle professionalità del pubblico impiego, dal rafforzamento del welfare e dalla difesa del potere d’acquisto dei salari. Lascio una organizzazione forte, credibile e profondamente radicata nel territorio, con una classe dirigente preparata e competente. Continuerò a essere presente nella Cisl Fp Frosinone con lo stesso spirito di servizio e lo stesso senso di appartenenza che hanno caratterizzato il mio percorso. La Cisl rappresenta per me una comunità di valori e un impegno che proseguirà anche nei nuovi incarichi che mi attendono. Vorrei infine ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno riposto fiducia nella nostra organizzazione e nella mia persona. È stato un onore rappresentarli e mettermi al loro servizio. Porterò con me l’esperienza, le relazioni umane e il patrimonio di valori costruito insieme, nella consapevolezza che il legame con la Cisl Fp Frosinone non verrà mai meno».