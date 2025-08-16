CISL FP Frosinone: “Basta aggressioni al personale sanitario. Subito più sicurezza e tutele nei luoghi di cura”

La CISL FP Frosinone esprime profonda preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza ai danni del personale sanitario, fenomeno che sta assumendo proporzioni allarmanti anche nella nostra provincia. L’ultimo caso, verificatosi presso l’Ospedale di Cassino Santa Scolastica, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme che impone un intervento immediato e concreto da parte delle istituzioni. È indispensabile garantire condizioni di lavoro sicure per tutti gli operatori della sanità pubblica. A tal fine, la CISL FP rinnova con forza la richiesta di una rapida sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022–2024, che introduce importanti strumenti di tutela per i lavoratori vittime di aggressioni, tra cui il patrocinio legale, il supporto psicologico e il coinvolgimento attivo delle aziende sanitarie nei procedimenti giudiziari. Pur riconoscendo l’impegno della Regione Lazio e le misure già avviate, riteniamo che sia necessario rafforzare ulteriormente i presidi di sicurezza nei luoghi di cura, investire nella prevenzione e procedere con nuove assunzioni, in particolare nei reparti di emergenza-urgenza, per garantire un’assistenza di qualità e tutelare chi ogni giorno si dedica alla salute dei cittadini. La CISL FP Frosinone, attraverso il suo Segretario Antonio Cuozzo, chiede che anche l’ASL di Frosinone si costituisca parte civile nei procedimenti giudiziari relativi ad atti di violenza contro il personale sanitario, dimostrando così un impegno concreto nella difesa dei propri dipendenti. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere un sistema sanitario equo, sicuro e rispettoso della dignità di chi vi opera. La tutela della salute passa anche dalla protezione di chi la garantisce ogni giorno.

Comunicato CISL FP Frosinone *Ospedale Santa Scolastica di Cassino – ASL Frosinone* Dichiarazione del Segretario Generale Antonio Cuozzo.

Correlati