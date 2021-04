Circolo Fratelli d’Italia Pastena, Bartolomucci: “Raccolta alimentare per famiglie in difficoltà”

Il circolo Fratelli d’Italia di Pastena, nell’ultima riunione del direttivo, ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative per i prossimi mesi. I settori più importanti che verranno toccati saranno il sociale e l’ambiente. Proprio in questi giorni, infatti, è partita la raccolta solidale. In tutti i negozi di alimentari del nostro paese, sono stati posizionati degli appositi scatoloni dove i cittadini che fanno la spesa possono depositare generi alimentari di prima necessità ed a lunga conservazione per le famiglie in difficoltà in questo periodo difficile. Questo periodo è frutto della crisi economica già in atto da diversi anni nella nostra nazione che si è ulteriormente aggravata negli ultimi tredici mesi per colpa dell’epidemia dovuta al Covid-19. Tante famiglie hanno visto ridurre drasticamente le proprie entrate, molti cittadini hanno perso il posto di lavoro, tante partite iva aspettano ancora gli aiuti promessi da mesi dal governo ma che ancora tardano ad arrivare. Per tutti questi motivi ci siamo sentiti in dovere di aiutare questi nostri concittadini e di dare loro un piccolo contributo di solidarietà da parte di tutto il paese. La raccolta si concluderà il 30 aprile e nei giorni immediatamente successivi verranno consegnati i pacchi alle famiglie, saranno giorni particolari per il nostro paese perché in tempi normali sarebbero stati giorni di grande festa. Dal 30 aprile al 3 maggio, infatti, sono i giorni della Festa del Maggio e della nostra Patrona S.Elena, una festa sentitissima in tutto il paese che questo terribile virus ci ha portato via per il secondo anno consecutivo. Consegnando questi pacchi vorremmo portare un sorriso ed un po’ di speranza in quelle famiglie che proprio non ce la fanno sperando per loro e per tutti noi di avere in un prossimo futuro momenti migliori.

Piero Bartolomucci Presidente Circolo Fratelli d’Italia Pastena

