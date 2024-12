Circolo di Ferentino: Gravi irregolarità nel Tesseramento. Presentato ricorso. Denunceremo i fatti nelle sedi opportune

“Quanto accaduto in questi giorni durante la fase di rinnovo del tesseramento è davvero vergognoso. Alcuni soggetti appartenenti all’attuale maggioranza che governa la città di Ferentino, che mai in questi anni si sono interessati alla vita di partito, tant’è che alcuni di loro non sono neanche tesserati, in modo autonomo, bypassando il circolo, il suo segretario e l’ ufficio adesioni, si sono recati nella sede della Federazione provinciale del partito e, con la complicità di un dirigente del partito regionale, in violazione del regolamento congressuale hanno ritirato un consistente pacchetto di tessere in bianco.

Sono le stesse persone che due anni fa si sono candidate contro il simbolo del Pd. Il tesseramento in queste ore sta avvenendo in modo incontrollato e fuori dalle sedi preposte con tessere sparse ovunque. Siamo davvero sicuri che a questi soggetti interessi davvero la vita del partito o c’è dell’altro? È per questo che è stato presentato ricorso a tutti i livelli di partito a cui faranno seguito ulteriori azioni per ricondurre il tutto alla regolarità. Ci auguriamo che ci sia un intervento deciso e in tempi veloci da parte degli organi deputati”.

Comunicato stampa Il Circolo del Partito Democratico di Ferentino