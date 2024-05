Circolo “Antonio Gramsci” Sora: iniziativa elettorale, Lista “Pace Terra Dignità”

In occasione della campagna elettorale per le elezioni europee dell’8-9 Giugno 2024, il Circolo “Antonio Gramsci” organizza per il giorno 23 Maggio dalle ore 19 in Piazza Santa Restituta a Sora, un’incontro pubblico con la Candidata Elena Mazzoni e il Candidato Ali Raschid della Lista “Pace Terrà e Dignità”.

L’incontro avrà come titolo: “ Parole proibite GENOCIDIO” e sarà moderato da Giuseppe Di Pede e Luigi Pede.

Invitiamo la Cittadinanza tutta a partecipare e ad intervenire.

ALI RASCHID è uno scrittore Italo-Palestinese, figura di rilievo della Comunità Palestinese d’Italia. Già primo segretario della Delegazione Generale Palestinese e Deputato della Repubblica Italiana nella XV legislatura per Rifondazione Comunista.

ELENA MAZZONI Attivista Pacifista Antifascista e Femminista, della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista con delega all’Ambiente, Coordinatrice Nazionale dei Comitati Italiani della Campagna StopTTIP, componente del direttivo di Trasform Italia. Impegnata nel movimento Femminista “Non una di Meno”, coautrice del dossier “Per un’Europa Femminista-Prospettive di Genere su Politiche economiche e commercio internazionale”.

Saluti e Buon Lavoro, Sora 18 Maggio 2024.

Circolo “Antonio Gramsci” Rifondazione Comunista-Sora (Fr).

COMUNICATO STAMPA