Ciociaria, un nuovo modello di turismo: debutto ufficiale al TTG Travel Experience 2025

La Ciociaria si affaccia sulla scena nazionale del turismo con un volto nuovo e una visione condivisa. Al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia, la “terra cassinate” ha fatto il suo debutto ufficiale sotto un unico brand: Destinazione Ciociaria – Il Lazio che non ti aspetti.

Un passo considerato storico per il territorio, frutto della sinergia tra la DMO Terra dei Cammini e STAY Ciociaria, che insieme hanno dato vita a un progetto innovativo capace di trasformare la promozione turistica in un laboratorio di sostenibilità e identità locale.

Cuore della presentazione è stato il primo catalogo esperienziale della Ciociaria, una raccolta di itinerari e proposte pensati secondo i quattro principi della sostenibilità: ambientale, sociale, economica e culturale. Non un semplice elenco di pacchetti turistici, ma un mosaico di esperienze autentiche, in grado di far scoprire al visitatore l’anima più profonda di questa terra: cammini spirituali, borghi storici, aziende agricole, siti archeologici e tradizioni locali.

La “Destinazione Ciociaria” si propone così come un nuovo modello di sviluppo turistico, basato sulla collaborazione, la qualità e la valorizzazione del territorio, capace di raccontare il Lazio interno come mai prima d’ora.

Correlati