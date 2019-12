“Ciociaria: Saperi, Sapori e Suoni d’Inverno”: la Provincia torna protagonista. Arriva la guida con tutti gli eventi del territorio

Dopo il grande successo dell’edizione estiva, l’Amministrazione provinciale di Frosinone torna protagonista anche nella stagione invernale: ecco la guida integrata agli eventi che nei prossimi mesi animeranno grandi e piccoli centri della Ciociaria.Un vero e proprio ‘contenitore in formato tascabile’ che accompagnerà cittadini, turisti e visitatori alla scoperta dei meravigliosi borghi medievali, delle città d’arte e delle bellezze naturalistiche. In programma numerosi eventi culturali, intrattenimento, musica, teatro, ma anche arte, fotografia e tanto altro.L’Ente di piazza Gramsci continua ad essere così l’unica Provincia del Lazio – e tra le poche in Italia – a non aver cancellato dal proprio vocabolario la parola cultura, dopo la riforma Delrio. Partecipando a bandi in prima persona e vedendosi così assegnate risorse per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio.‘Ciociaria: Saperi, Sapori e Suoni d’Inverno’ è l’iniziativa della Provincia di Frosinone, sostenuta anche dal Consiglio Regionale del Lazio, per lanciare la grande proposta che il territorio offre in ambito culturale e nello spettacolo. Un’offerta davvero notevole riassunta, come non era mai avvenuto, in un pieghevole di facile consultazione in cui, con un colpo d’occhio, si ha a disposizione l’intero calendario degli eventi.Oltre ai tradizionali, storici appuntamenti promossi dalle varie realtà locali, spiccano manifestazioni che vedono la produzione in prima persona affidata all’Ente di Piazza Gramsci. Tra queste “Note d’Inverno”, con il tour dell’Orchestra da Camera e di altre eccellenze del territorio; “CiociariArte”; “Il Teatro nei Borghi”; “Il Gran Galà di Natale, Capodanno, Epifania”. Ma non mancheranno neppure “NevicArte”, “La Ciociaria Incontra” e la seconda edizione del “Premio Sinopoli”. Tutte iniziative itineranti che avranno come location i centri più rappresentativi del territorio, i suggestivi borghi medievali, le piazze e i panorami mozzafiato di quella Ciociaria che incanta. Protagonista, dunque, il territorio con le sue eccellenze, ricco come pochi di saperi, sapori e suoni. Promosso, come meglio non si potrebbe, attraverso l’arte, la letteratura, il teatro, la musica. In un’unica parola: la bellezza.“È una concreta promozione integrata del territorio e dell’offerta turistica – commentano il presidente Antonio Pompeo e il vicepresidente Luigi Vacana, delegato alla Cultura – Per la prima volta, anche nel periodo invernale, abbiamo prodotto un cartellone unico con le iniziative in programma nel nostro territorio, che non soltanto contribuiranno a far conoscere meglio paesi e città della Ciociaria, ma permetteranno, a quanti ancora non li conoscono, di viverli in un binomio unico con l’arte e la cultura. Una guida redatta e diffusa in collaborazione con ‘CiociariaTurismo’ e disponibile anche online, dove spiccano gli eventi promossi in esclusiva proprio dal nostro Ente”.

COMUNICATO STAMPA