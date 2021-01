Ciociaria, maltempo: la neve crea disagi,domani chiuse le scuole in diversi comuni

La neve che e’ caduta nelle ultime ore in ciociaria sta creando disagi alla circolazione stradale, tanto che alcuni comuni per domani hanno deciso di chiudere le scuole, in quanto le temperature rigide previste per questa notte renderanno le strade ghiacciate e pericolose. La protezione civile si e’ subito attivata per sgombrare le strade dalla neve spargendo sale sul manto stradale. Alcuni dei comuni che hanno chiuso le scuole sono: Arpino, Santopadrte, Campoli, Settefrati, Picinisco, Patrica, Paliano e Ferentino ed altri comuni stanno valutando se tenere aperte le scuole.

