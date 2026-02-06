Ciociaria, la corsa alle poltrone: tra ambizioni, alleanze e nuovi equilibri

Nel panorama amministrativo della Ciociaria si delinea con sempre maggiore chiarezza una vera e propria corsa politica, una competizione serrata in cui molti puntano a conquistare incarichi di peso, possibilmente ben retribuiti e strategici.

Alla partenza ci sono tutti: amministratori navigati, aspiranti leader, figure già note e volti emergenti. Non mancano però scelte che appaiono difficili da interpretare. In particolare, desta perplessità l’investimento politico su un profilo ormai apertamente contestato, sostenuto da esponenti ben più solidi e competitivi. Una decisione che sorprende, soprattutto se si considera la presenza, sul territorio, di amministratori stimati, capaci e radicati, che non hanno avuto bisogno di acrobazie politiche o repentini cambi di schieramento per costruire il proprio consenso. La maiuscola, in questo caso, non è casuale.

La competizione si allarga e coinvolge ogni livello: uomini, donne, dirigenti di partito e amministratori locali. Anche per alcune figure finora considerate marginali sembra aprirsi uno spazio inatteso, favorito dal possibile svuotamento di una prestigiosa poltrona regionale. In questo scenario, qualcuno avrebbe già individuato una compagna di viaggio politicamente abile, con cui affrontare una nuova fase lontano, almeno fisicamente, da una città alle prese con evidenti difficoltà amministrative.

L’incarico in questione dovrebbe essere lasciato da un amministratore ritenuto valido, che negli ultimi due anni ha prodotto risultati apprezzabili. Per lui, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, si starebbe delineando un percorso diverso, forse ancora più prestigioso.

Infine, non manca l’attenzione verso i giovani, chiamati a compiere il salto dalla militanza politica all’esperienza amministrativa vera e propria. Un passaggio delicato ma necessario, che potrebbe contribuire al rinnovamento della classe dirigente locale.

La corsa è iniziata, il tracciato è complesso e il traguardo tutt’altro che scontato. A tutti i protagonisti, senza distinzioni, l’augurio di buon lavoro. Il giudizio finale, come sempre, spetterà ai cittadini.

