“Ciociaria In Giro – Arcipelago”- Gabriele Peluso vince la prima tappa a Strangolagalli

Prima vittoria stagionale per il talento della Ecotek, formazione lombarda (Brescia), Gabriele Peluso (classe 2007) che ha concluso la prima tappa della corsa a tappe Juniores “Ciociaria In Giro – Arcipelago” sul traguardo di Strangolagalli con il tempo di 1h48’21”.

La vittoria è arrivata in solitario, dopo lo scatto decisivo a circa 30 km dal traguardo al primo passaggio sulla salita proprio di Strangolagalli. Al secondo posto con 24” ha vinto la volata degli inseguitori Paolo Graziano Marangon (Team Giorgi), davanti a Davide Frigo (terzo) del Team Tiepolo (Friuli).

La gara, organizzata dalla Ciclisti Sorani, in collaborazione con la Velosport Ferentino, è partita alle ore 15.00, dopo la presentazione delle squadre nella splendida cornice del lago di Posta Fibreno (Fr), proprio da Posta Fibreno, alla presenza del sindaco Adamo Pantano.

A precedere lo start il minuto di raccoglimento in ricordo di Samuele Privitera, il giovane 19nne morto a seguito di un incidente al Giro della Valle d’Aosta nella giornata di mercoledì scorso.

Per i primi 50 chilometri, tranne alcuni tentativi di allungo da parte di alcuni corridori, la media alta e il ritmo sostenuto del gruppo non hanno permesso alcuna fuga.

Dopo la partenza da Posta Fibreno il percorso di 83 chilometri ha raggiunto e attraversato i comuni di: Sora, Isola del Liri, Broccostella, Ceprano, Fontana Liri, Arce, Ripi, e appunto Strangolagalli per un doppio passaggio del Gran Premio della Montagna (EgoGreen).

Dei 144 partenti della prima tappa, hanno regolarmente tagliato il traguardo 126 corridori, con 18 ritirati.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni alla presenza di autorità locali e degli sponsor con il Trofeo Città di Posta Fibreno e il 1^ Trofeo Strangolagalli assegnati al vincitore Gabriele Peluso, leader anche della classifica generale (maglia Ciclamino) e della classifica a punti (maglia Arancione). La maglia Verde del Gran Premio della Montagna, è stata assegnata ad Achille Bellato (Energy Team). Maglia del miglior giovane (Bianca) è andata a Paolo Graziano Marangon (Team Giorgi).

Sul palco premiazioni, oltre al Presidente della Ciclisti Sorani, Gianni Bruni, il segretario Riccardo Venditti, presente il presidente della FCI Lazio, Maurizio Brilli, il presidente della FCI Frosinone, Roberto Soave, il sindaco di Strangolagalli, Mauro Celli, tutta l’amministrazione comunale a partire dall’Assessore allo Sport, Giorgia Lisi, il sindaco di Ceprano, Marco Colucci, il sindaco di Ripi, Piero Sementilli, il vice sindaco di Posta Fibreno, Antonio Ferri, il consigliere provinciale Andrea Amata, il presidente del consiglio provinciale, GIanluca Quadrini.

Una dedica speciale da parte del vincitore, Gabriele Peluso, al primo successo stagionale 2025, è andata a Samuele Privitera, compagno di allenamento proprio del vincitore di tappa, al quale è stata dedicata la vittoria di giornata.

Grazie a tutti gli sponsor, le autorità locali, la cittadina tutta dei vari comuni, specialmente Posta Fibreno e Strangolagalli, i volontari e gli addetti alla sicurezza che hanno coordinato e gestito al meglio la giornata.

Nella giornata di domani (sabato 19 luglio) è in programma la seconda tappa, sul territorio di Isola Liri: partenza da Via Giuseppe Verdi alle ore 14.30 e arrivo su Via Po, per un totale di 92 Km.

Avanti così è “Ciociaria in Giro”, la prima corsa a tappe della provincia di Frosinone.