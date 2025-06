“Ciociaria in Festa”, il Presidente del Consiglio provinciale Quadrini elogia i giovani e l’iniziativa – “L’arte è una voce che unisce la comunità”

Una giornata ricca di emozioni, arte e partecipazione ha animato Piazza Santa Restituta, cuore pulsante della manifestazione “Ciociaria in Festa. Arte, Musica, Movimento”, organizzata nell’ambito del Polo a Orientamento Artistico e Performativo (POAP) con il patrocinio del Comune di Sora e del Rotary Club.

All’evento, che ha coinvolto numerose scuole della provincia, ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente in rappresentanza del Presidente della Provincia e portando i saluti del Presidente, Luca Di Stefano.

Nel suo intervento, il Presidente ha voluto sottolineare l’alto valore educativo e sociale dell’iniziativa: «Porto con orgoglio i saluti del Presidente della Provincia e di tutta l’Amministrazione. Oggi abbiamo assistito ad un vero e proprio momento di comunità, in cui la creatività dei nostri ragazzi si è trasformata in espressione viva del territorio. È incoraggiante vedere quanto entusiasmo e partecipazione emergano da questi giovani artisti, segno di una scuola viva, aperta e profondamente connessa con la realtà che la circonda.”

Il Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sora 2”, Avv. Maddalena Cioci, per il grande impegno profuso nell’organizzazione: “Ringrazio la Dirigente Scolastica Avv. Maddalena Cioci per la passione e la dedizione con cui ha guidato questo progetto. È grazie a figure come lei, come i docenti e tutto il personale scolastico che la scuola può diventare un presidio culturale e umano di grande valore per il nostro territorio.” Nel corso della mattinata si sono susseguite esibizioni di musica, danza, teatro ed espressione corporea, proposte dagli studenti di sei istituti scolastici della provincia, culminate in un coinvolgente flash mob finale.