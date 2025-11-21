CIOCIARIA CUORE 2025 – “20 Anni ma non li dimostra”. La Cardiologia tra passato, presente e futuro

Quest’anno Ciociaria Cuore celebra vent’anni di attività scientifica e culturale, un traguardo che testimonia la continua evoluzione della Cardiologia e la capacità del congresso di anticipare cambiamenti scientifici, tecnologici e sociali.

Le due giornate offriranno un percorso multidisciplinare che abbraccia il cuore nelle sue molteplici dimensioni: dalla fisiopatologia del cuore destro allo scompenso cardiaco, dalle nuove frontiere della prevenzione cardiovascolare alla cardio-oncologia, fino alla salute digitale. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti emergenti della pratica clinica: Medicina di Genere, Cardiologia Pediatrica, Cardioanestesia nelle procedure interventistiche e integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Una sezione culturale e divulgativa arricchirà ulteriormente il programma, valorizzando il dialogo tra Medicina, Territorio e stili di vita. Sarà inoltre dedicato un momento speciale alla commemorazione degli illustri colleghi cardiologi della ASL di Frosinone che hanno contribuito alla nascita e alla storia del Convegno e che oggi non sono più tra noi.

Il Congresso intende confermarsi non solo come momento di aggiornamento scientifico, ma anche come spazio di riflessione condivisa sul ruolo della Cardiologia nella società contemporanea, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Saremo molto lieti della vostra preziosa presenza e della partecipazione dei vostri collaboratori.

La Segreteria Scientifica

Dott.ssa Maria Paola Gemmiti

Dott. Valerio Pecchioli

Dott.ssa Maria Pia Corsi

Dott. Nazzareno Lomartire

Ing. Chiara Basile

Dott.ssa Fortunata Di Mario