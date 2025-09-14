Cinquant’anni insieme: auguri a Mario e Sandra per le nozze d’oro

Un traguardo raro e prezioso quello raggiunto da Mario e Sandra, che oggi 14 settembre festeggiano i loro 50 anni di matrimonio. Un cammino fatto di amore, sacrifici, sorrisi e momenti condivisi, che oggi diventa un esempio luminoso per figli, nipoti, familiari e amici.

A stringersi attorno a loro, con immensa gioia, ci sono i figli Federica, Alessia e Alessandro, la nipote Benedetta, il genero Alessandro e Nisto, che con orgoglio e gratitudine li celebrano in questa giornata speciale.

Un anniversario che non rappresenta soltanto un numero, ma la testimonianza concreta di un’unione che ha saputo resistere al tempo, alle difficoltà e ai cambiamenti della vita, rafforzandosi ogni giorno di più.

Anche la redazione di Liritv si unisce con affetto agli auguri, celebrando insieme a Mario e Sandra questo straordinario traguardo, simbolo di amore eterno e di famiglia.

Auguri di cuore per le vostre nozze d’oro!

Correlati