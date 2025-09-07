Cinquant’anni d’amore: auguri ai coniugi Alviani, Luigi e Antonella

Mezzo secolo insieme. Una vita fatta di sorrisi, sfide, momenti da ricordare e traguardi condivisi. Oggi, Luigi e Antonella Alviani celebrano un anniversario che parla di amore vero: 50 anni di matrimonio. Un traguardo raro, prezioso, che merita di essere festeggiato con tutto il calore e l’affetto che solo la famiglia, gli amici e la comunità possono donare.

In questi cinquant’anni, Luigi e Antonella hanno affrontato il percorso della vita mano nella mano, sostenendosi a vicenda nei momenti più difficili e gioendo insieme per ogni piccola o grande conquista. Hanno costruito una famiglia, un legame indissolubile e un esempio autentico di cosa significhi davvero “esserci l’uno per l’altro”.

Oggi, stretti dall’abbraccio della famiglia, degli amici e di tutti coloro che li amano, ricevono un pensiero speciale anche da chi non è più fisicamente presente ma continua a vegliare su di loro: “Un bacio dalla vostra stella che vi guarda dall’alto”, un messaggio carico di emozione che tocca il cuore e rende ancora più intenso questo giorno speciale.

Anche Liritv, da sempre vicina alle storie di vita vera del territorio, si unisce con affetto a questo momento di festa, porgendo i più sentiti auguri a Luigi e Antonella:

che questo anniversario sia solo una delle tante tappe di una storia che continua a insegnare cosa significhi amare con dedizione, rispetto e complicità.

A nome di tutta la redazione, Buon 50° anniversario, coniugi Alviani!

