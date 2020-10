Cinghiali a Roma: De Lillo (Lega), da Zingaretti e Raggi scelta scellerata. “Città sporca attira animali selvatici”

“Per colpa di Zingaretti e Raggi, i cinghiali rinchiusi nell’area giochi del Giardino Mario Moderni in zona Aurelio sono stati abbattuti: una mamma con sei cuccioli, dunque non certo un branco pericoloso. La scena cui hanno assistito centinaia di cittadini indignati è stata davvero cruenta. E questa scellerata decisione risulta tanto più incomprensibile visto che alcune associazioni ambientalistiche si erano rese disponibili a trasferire gli animali in un luogo sicuro”. Lo dichiara Fabio De Lillo, responsabile del dipartimento ambiente e diritti degli animali della Lega a Roma, che aggiunge: “Come al solito, la Sinistra predica bene – il rispetto della natura – ma poi razzola malissimo optando per l’eliminazione di animali che potevano essere salvati e reintrodotti in un’area naturale. Zingaretti e Raggi portano la responsabilità di questa brutta pagina di cronaca cittadina”.

“Se Roma è invasa da cinghiali e altre specie selvatiche la colpa è della Sindaca che ha trasformato la Capitale in una pattumiera a cielo aperto con tutto ciò che ne consegue. Ed è colpa di Zingaretti che non dà soluzioni strutturali al problema rifiuti. In ogni caso, in questo scenario di responsabilità varie, va sottolineato che non è certo la soppressione degli animali la strada da prendere ma la pulizia della città”, conclude.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO