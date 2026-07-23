Cinema, il Lazio è la regione più affascinata dall’Odissea di Nolan (e non rinuncia a Ulisse)

L’Indice dell’Odissea elaborato da Casinos.com incorona il Lazio primo in Italia, con 91,2 punti su 100. È l’unica regione che, davanti al film di Christopher Nolan, cerca in egual misura l’autore e il mito.

Il Lazio è la regione più coinvolta d’Italia dall’Odissea di Christopher Nolan, il film arrivato nelle sale lo scorso 16 luglio. Lo dice l’Indice dell’Odissea (IOD) elaborato da Casinos.com , che ha misurato su Google Trends, in tutte le venti regioni, l’interesse per quattro ricerche legate al film: l’Odissea, Christopher Nolan, la mitologia greca e la figura di Ulisse. Combinando questi dati, il Lazio guida la classifica nazionale con 91,2 punti su 100. E non è un caso, perché è anche la regione che va più di tutte al cinema: nel 2025 ha registrato 1,65 spettatori per residente, il valore più alto del Paese secondo il Rapporto SIAE 2025.

Il primato, però, si spiega soprattutto con il modo in cui il Lazio guarda al film. Il resto d’Italia si divide: il Nord cerca soprattutto Christopher Nolan, l’autore, mentre il Sud cerca soprattutto Ulisse, il mito. Il Lazio è l’unica regione che tiene aperte entrambe le porte, con un interesse altissimo sia per il regista (100) sia per l’eroe omerico (91). Roma, capitale del cinema ed erede del mondo classico, davanti all’Odissea non ha scelto: ha seguito Nolan e ha recuperato la storia del re di Itaca.

Dietro al Lazio, la classifica nazionale vede al secondo posto l’Umbria (87,6), altro cuore classico della penisola, seguita da Toscana (74) e Abruzzo (73). In fondo alla graduatoria si colloca il Trentino-Alto Adige (13,3). Ma il dato più parlante non è la posizione, è il profilo: scendendo lungo lo Stivale cambia la porta d’ingresso. Il Nord industriale, dall’Emilia-Romagna al Veneto alla Lombardia, guarda all’Odissea come al film di un autore di culto; il Sud, con la Calabria in testa, la cerca invece soprattutto come mito, il ritorno di Ulisse. Il Lazio, primo in classifica, è anche l’unica regione che non pende né da una parte né dall’altra.

Il risultato arriva in un momento particolare per le sale italiane. Secondo il Rapporto SIAE 2025, il cinema si concentra ormai quasi tutto in inverno: il solo mese di dicembre vale circa un quinto degli incassi dell’anno, mentre l’estate è scesa sotto il venti per cento del pubblico. Proprio in quella stagione considerata debole, in pieno luglio, l’Odissea ha riportato in sala tre ore di cinema epico. Nel 2025 il Lazio ha mantenuto stabili spettatori e incassi, e si conferma tra i territori più reattivi a un grande evento cinematografico.

“Il Lazio è l’unica regione che, davanti all’Odissea, non ha dovuto scegliere: cerca Christopher Nolan tanto quanto cerca Ulisse”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “È in fondo la regione che va più di tutte al cinema, ed è insieme l’erede diretta del mondo classico. Roma convive da sempre con l’antico e con il contemporaneo, e questa volta li ha ritrovati nello stesso film”.

Metodologia

L’Indice dell’Odissea (IOD) è uno studio di Casinos.com basato sui dati di Google Trends relativi alle ricerche degli utenti italiani nell’ultimo anno, dal 20 luglio 2025 al 20 luglio 2026. Per ciascuna delle venti regioni sono stati considerati quattro parametri di ricerca, scelti come argomenti anziché come semplici parole chiave per evitare le omonimie: il film (“Odissea”, 2026), il regista Christopher Nolan, la mitologia greca e la figura di Ulisse. Ogni parametro è stato normalizzato con il metodo min-max sulle venti regioni, e il punteggio di ciascuna regione corrisponde alla media dei quattro valori, calcolata a parità di peso su una scala da 0 a 100. I dati sulla frequentazione delle sale, tratti dal Rapporto SIAE 2025, offrono il quadro in cui leggere questi risultati e restano distinti dal calcolo dell’indice, che misura l’interesse di ricerca e non gli incassi al botteghino.