Cinema e musica protagonista nell’avvio di “Cisterna Estate”

Parte bene la rassegna estiva cisternese in attesa del concerto di RAF

Cinema e musica sono stati i due grandi protagonisti della partenza della rassegna “Cisterna Estate”.

Con “Cisterna Film Festival” Palazzo Caetani si è confermato location ideale per cortometraggi internazionali e giuria di prestigio, grazie all’ottima organizzazione e direzione artistica rispettivamente di Mobilitazioni Artistiche e Cristian Scardigno, con il partenariato del Comune di Cisterna di Latina.

A seguire ampio spazio alla musica ad iniziare dallo spettacolo di danza “Pinocchio e la sua rinascita” a cura della Hot Feet Dance”

Domenica scorsa Piazza 19 Marzo si è trasformato in un teatro a cielo aperto per “Notte di Note”, l’ensemble dell’Associazione “Allegro con brio” di Cisterna composta da giovani talentuosi musicisti del territorio, alcuni ormai professionisti, che per l’occasione si è avvalsa della prestigiosa collaborazione dell’Orchestra di Fiati “Rossini” di Latina. Il concerto ha visto le due orchestre esibirsi singolarmente con brani del loro repertorio nella prima parte e nella seconda parte insieme per una vera e propria esplosione di energia.

Grande allegria a ritmo di musica con lo spettacolo itinerante della street band Fanfaroma, a cura dell’associazione Controchiave Ets, che ha popolato le vie del centro di Cisterna. La banda, composta da sassofoni, brass e percussioni, attinge alla tradizione delle orchestre da strada americane degli anni ‘30 e ‘40, ma vanta un repertorio molto moderno grazie all’interazione con generi musicali quali il funk ed il rock e la musica latina. Sempre Palazzo Caetani, nella sua corte, ha inoltre ospitato l’Associazione Polifonica Pontina, che per la prima volta si è esibita a Cisterna con un concerto intitolato “Melodie a Corte”, organizzato in occasione del 45esimo anno di attività dell’associazione.

«Anche quest’anno, nonostante le ristrettezze economiche imposte dal bilancio – affermano l’assessora alla Cultura Maria Innamorato e la delegata allo Spettacolo, Turismo ed Eventi, Aura Contarino – abbiamo garantito una rassegna estiva in grado di animare il paese ed attrarre visitatori da quelli vicini. Abbiamo cercato di spaziare nei gusti e generi e anche nei luoghi, estendendo la tradizionale rassegna anche nelle borgate, patrocinando le loro feste patronali o di comunità ma anche portandone di nostre, come ad esempio “Cisterna sotto le stelle itinerante”. Non mancherà l’appuntamento con “Sport in Comune” come pure con il tradizionale Palio dell’Anello sul Corso, in attesa del grande evento musicale del 16 agosto con il concerto di RAF».

COMUNICATO STAMPA