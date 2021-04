CineAAMOD: presentazione di BETWEEN TWO CROSSINGS di Yaser Murtaja

All’interno della rassegna virtuale CineAAMOD 2021 torna l’appuntamento con il cinema documentario palestinese. Giovedì 22 aprile alle ore 18:00, in diretta dalla Sala Zavattini dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Aurora Palandrani, Vincenzo Vita e Monica Maurer, ideatrice di Cineforum Palestina, in collegamento con Al Ain Gaza presenteranno il documentario “Between two crossings” di Yaser Murtaja, un documentario che segue il viaggio di Nour, una studentessa di Gaza che ha vinto una borsa di studio per la Portland State University, negli Stati Uniti. L’opera descrive gli avvicendamenti della ragazza per poter superare i due varchi che separano la Striscia di Gaza dal resto del mondo: il valico di Erez, controllato da Israele; e quello di Rafah, controllato dall’Egitto. Per la realizzazione del documentario sono stati necessari più di due anni di lavoro, tra riprese, editing e produzione. Il film sarà in visione gratuita per 24 ore sulla piattaforma OpenDBD.

COMUNICATO STAMPA