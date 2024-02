“Cine Turismo nel Lazio – Storia e scenari di oggi” La Camera di Commercio porta il Cinema alla BIT di Milano

All’interno del padiglione della Regione Lazio il workshop a cura di Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare con la Talent Chiara Baschetti

Un emozionante contributo video che racconta la storia del nostro cinema. Da “La Ciociara” di Vittorio De Sica passando per le decine di film e serie Tv più o meno recenti ambientati nei luoghi simbolo delle province di Frosinone e Latina. Così si è aperto il workshop “Cine Turismo nel Lazio – Storia e scenari di oggi”. Un appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina e dalla sua Azienda speciale Informare all’interno del padiglione della Regione Lazio nel corso della seconda giornata della BIT – Borsa Internazionale Turismo – di Milano.

Un focus sulle nuove modalità di turismo culturale che prevedono scenari di ecosostenibilità e tradizione uniti da un denominatore comune: esaltare i vari luoghi della regione Lazio quale destinazione turistica desiderabile per appassionati di cinema e viaggiatori in cerca di esperienze legate al settore terziario e non solo.

A moderare gli interventi Daniele Urciuolo – Produttore cinematografico. In apertura ha preso la parola il Presidente di CCIAA, Assonautica Italiana e SiCamera, Giovanni Acampora: “Questa è una straordinaria vetrina nazionale ed internazionale per promuovere una regione che vanta una capacità trasformativa e di resilienza unica nel suo genere. Tra i vari tipi di turismo è centrale puntare sul cineturismo per far conoscere i nostri meravigliosi territori. Con i nuovi trend il concetto di turismo si è esteso nella direzione di un sempre più forte legame con il territorio, che è espressione di valori che oggi sono prioritari per il turista consapevole. Valori che hanno una grande capacità di attrazione e una potenza moltiplicativa, in termini di indotto economico, che va a beneficio di tutta la comunità. La narrazione di un territorio tramite il cinema e la televisione rappresenta uno strumento di promozione di grande impatto, che offre una visibilità notevolmente amplificata. Il racconto cinematografico dei luoghi è in grado di attrarre il turista che ha vissuto l’emozione della pellicola e vuole rivivere in prima persona quell’esperienza. Si tratta di una promozione mediatica del territorio con ritorni economici importanti. Sono convinto che la bellezza dei nostri luoghi offra molteplici spazi per le location dei set cinematografici e che a noi spetti il compito di creare le condizioni per attrarre produzioni di alto livello. In questa direzione, la nostra Camera di Commercio intende programmare degli eventi di promozione mirati nelle due province ed ha per questo destinato risorse importanti per il cineturismo e il cortometraggio”.Dello stesso avviso Guido D’Amico, Membro di Giunta della Camera di Commercio di Frosinone Latina: “Il cinema è una grande opportunità per la valorizzazione del territorio e delle aziende. Abbiamo voluto fortemente la nostra presenza alla Bit perché crediamo convintamente nel valore comunicativo di questi appuntamenti. Partendo da De Sica fino ad arrivare a Manfredi, autorevolissimi protagonisti del cinema dei nostri territori, non dobbiamo dimenticare che le province di Frosinone e Latina siano un set naturale per le produzioni cinematografiche e promuovere il cineturismo può essere la chiave di volta per promuovere i territori, facendoli apprezzare dai turisti di tutto il mondo. Per questo è necessario implementare i servizi, sia a livello di accoglienza che di convenienza, e in questa direzione la Camera di Commercio sta mettendo in campo il massimo impegno”.

Centrale è stato il contributo dell’attrice Chiara Baschetti che, dal 2017 al 2019, è stata protagonista, insieme a Gianni Morandi, della serie televisiva “L’isola di Pietro” in tre stagioni, interpretando il ruolo del vicequestore Elena Sereni. In questo senso ha portato la testimonianza della sua esperienza: “Il turismo nei luoghi dove è stata girata la serie Tv ha avuto una crescita esponenziale perché i tanti telespettatori appassionati hanno voluto conoscere e scoprire i luoghi nei quali era stata girata. Credo sia fondamentale incentivare le piccole produzioni che possono promuovere location ancora poco conosciute. Il cinema è un linguaggio universale ed il sostegno alle produzioni minori è centrale”.

In collegamento Lorenza Lei – Responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio che ha parlato delle azioni in programma per sostenere le produzioni cinematografiche sul territorio: “Credo molto insieme al Presidente Rocca nella grande opportunità offerta dal cinema e dall’audiovisivo alla nostra economia. La Regione sta mettendo a terra una serie di attività per mettere a sistema tutta la filiera. Lavoriamo ad un piano triennale ma anche annuale che ci consenta di promuovere anche i documentari, le piccole opere ed i cortometraggi senza lasciare indietro nessuno per dare anima a quelle idee vincenti che non hanno ancora avuto occasione di potersi esprimere”.

In chiusura, il Presidente Acampora ha consegnato un premio speciale alla Talent Baschetti invitandola alla terza edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum che si terrà a Gaeta dal 10 al 13 aprile 2024.

Correlati