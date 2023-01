CINE IN GREEN: parte il progetto scolastico su Cinema e Ambiente

Al via CINE IN GREEN. Laboratorio di cinema per l’educazione all’immagine e allo sviluppo ecosostenibile, realizzato dal Liceo Classico Statale “Francesco Vivona” di Roma insieme all’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) del Lazio e Green Cross Italia. Il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito, durerà nove mesi da gennaio a ottobre 2023 con laboratori e appuntamenti in sala a cui parteciperanno esperti e professionisti del mondo del cinema e dell’ambiente e che culmineranno con la realizzazione di un documentario “green”, realizzato dalle studentesse e degli studenti del Vivona, che sarà presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma. Martedì 31 gennaio è prevista la prima proiezione allo storico cinema Eurcine, con il film “Siccità” di Paolo Virzì, premiato alla Mostra di Venezia con il Green Drop Award per i suoi valori ambientali. Ambiente e sostenibilità saranno i principali elementi di innovazione di questo percorso formativo che alternerà la proiezione di film selezionati fra le più valide opere cinematografiche sulla tematica ad incontri con docenti e professionisti del settore, moduli formativi per i professori liceali ed esperienze laboratoriali per gli alunni. “Ringraziamo il Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello della Cultura – spiega la dirigente scolastica, professoressa Laura Bruno – per la straordinaria occasione che ha offerto con questo bando per allargare gli orizzonti già ampi del nostro Liceo ma che oggi possono aprirsi verso linguaggi e obiettivi che valorizzino le competenze trasversali degli studenti, contribuendo alla loro consapevole formazione di cittadini attivi e partecipi”. “L’industria cinematografica – spiega Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio – sta facendo i conti, al pari di altre, con la transizione ecologica, dalle sceneggiature fino alla ristrutturazione delle sale”. “Promuovere un immaginario di sostenibilità attraverso il cinema è quello che la nostra fondazione fa ormai da anni costruendo un ponte fra artisti, industria e spettatori” spiega Elio Pacio, presidente di Green Cross Italia che dal 2011 assegna il premio ambiente Green Drop Award nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. “In questo senso – aggiunge Giusy Buccheri, responsabile didattica del progetto – la conoscenza, la comprensione e l’utilizzo del linguaggio audiovisivo assume un valore strategico nella formazione sociale e culturale dei giovani. Saper usare e decodificare questi linguaggi, in relazione all’urgenza dell’istanza ambientale, è il cuore di questo progetto”. “L’intera filiera cinema – conclude Marco Gisotti, direttore scientifico del progetto – ha bisogno di nuove energie e nuove professioni. Green jobs applicati all’audiovisivo, che riguardano in modo trasversale competenze per l’efficientamento energetico, la riduzione degli sprechi alimentari, l’economia circolare, i trasporti e la rigenerazione delle sale cinematografiche e l’organizzazione sostenibile dei festival”.