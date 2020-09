Cimitero: il M5S Sora presenta un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione

Negli ultimi anni, in merito alla gestione del cimitero si sono rincorse voci sempre più insistenti relative presunti ed ingenti costi o spese alle quali il Comune dovrebbe far fronte. Per approfondire la vicenda il M5S Sora, con varie richieste di accesso agli atti, ha raccolto una copiosa documentazione. Dall’esame degli atti sembrerebbero emergere alcune irregolarità che sono state rappresentate con un esposto all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).Al momento non resta che aspettare le determinazioni che l’ANAC vorrà adottare dopo aver vagliato l’esposto.Nel frattempo il M5S Sora continuerà nella sua azione di controllo, interessando le autorità competenti (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ANAC) ogni qual volta si presenti l’ipotesi di irregolarità o di uno spreco di denaro pubblico in danno dei cittadini sorani.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori

