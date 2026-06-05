Cimitero Civico di Frosinone: grazie all’azione della CISL FP recuperati stipendi, tredicesima e TFR per tutti i lavoratori

La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone esprime soddisfazione per il risultato ottenuto a tutela dei 12 lavoratori impiegati presso il Civico Cimitero di Frosinone, che nei mesi scorsi si trovavano a fronteggiare una grave situazione di mancato pagamento delle spettanze economiche da parte della cooperativa Barbara B. “I lavoratori vantavano crediti relativi a diverse mensilità arretrate, alla tredicesima mensilità e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – hanno spiegato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e la segretaria territoriale con delega al terzo settore della Cisl Fp Frosinone Sara Fabrizio – Una situazione particolarmente delicata, aggravata dal fatto che il rapporto di lavoro era cessato nel mese di gennaio scorso, lasciando numerose famiglie nell’incertezza e nella difficoltà economica. Grazie all’immediato intervento della Cisl Fp e all’azione legale promossa dallo Studio Legale Sodani di Frosinone, è stato possibile ottenere in tempi estremamente rapidi il riconoscimento e il pagamento di tutte le somme dovute ai lavoratori. Si tratta di un risultato importante che conferma l’efficacia dell’azione sindacale quando è accompagnata da una tutela legale puntuale e determinata. La difesa dei diritti dei lavoratori, il rispetto della dignità professionale e la garanzia delle retribuzioni rappresentano principi fondamentali che la Cisl Fp continuerà a perseguire con il massimo impegno. La vicenda dimostra come la presenza del sindacato sul territorio e la capacità di intervenire tempestivamente siano strumenti essenziali per assicurare il rispetto dei diritti contrattuali e per dare risposte concrete ai lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà”.