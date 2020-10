“Ciclo dei Formiani”: premiato il maestro Franco Viola, Geppetto di Formia

Ieri per il “Ciclo dei Formiani” è stato premiato il maestro Franco Viola, Geppetto della città. Il maestro ha scolpito negli anni più di settecento Pinocchi, lavorando l’ulivo, ha dato vita a delle vere e proprie opere d’arte che sono state esposte non solo in Italia ma anche in America e in India. Suo il più piccolo Pinocchio scolpito, grande quanto una moneta da un centesimo.Il Sindaco Paola Villa ha consegnato all’artista una targa con l’incisione: “A Franco Viola, Geppetto di Formia che con bravura e impegno racconta nel mondo le nostre tradizioni. Il ringraziamento infinito della città di Formia”.Il Geppetto di Formia è il primo formiano a ricevere il riconoscimento che rientra nel “Ciclo dei Formiani”.“L’iniziativa doveva prendere il via all’inizio di quest’anno – sottolinea l’Assessore alla Cultura Carmina Trillino – purtroppo l’emergenza Covid-19 non ci ha imposto un fermo. Abbiamo deciso di iniziare ora perché adesso più che mai abbiamo bisogno di rafforzare la nostra comunità e unirla grazie al senso di coesione che solo la conoscenza delle proprie radici può dare e la premiazione dell’eccellenze del territorio è il grazie della città di Formia. Un ringraziamento verso quanti con impegno, dedizione e abnegazione credono nella propria terra”.“Le mani e l’arte del maestro Viola – ha voluto evidenziare il Sindaco Villa – sono un patrimonio per tutti noi. I suoi bellissimi Pinocchio oltre a essere riconosciuti in tutto il mondo, sono visti con ammirazione dagli adulti che ne riconoscono l’arte e rappresentano giochi incantati per tutti i bambini che gli osservano rivivendo una delle loro favole preferite”.

