Ciclismo / La maglia Tricolore Juniores a Sora. Visita del Ct Velo e del presidente Bontempi

SORA – Giornate ricche di confronto e di verifiche nelle di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026 a Sora e Atina, lungo il percorso del Campionato Italiano su Strada Juniores che quest’anno sarà in provincia di Frosinone il prossimo 20-21 giugno grazie all’organizzazione della Ciclisti Sorani del presidente Gianni Bruni.

Il presidente STF Fabrizio Bontempi (Commissione Strada-Pista della Federazione Ciclistica Italiana) e Marco Velo (Commissario Tecnico Strada delle Nazionale Femminile) sono stati ospiti della Ciclisti Sorani, con il presidente Bruni, il presidente onorario Giuseppe Chech, il segretario Riccardo Venditti e Marco Pagnanelli, per visionare il percorso della gara maschile e femminile Juniores tra Sora e Atina. Con loro anche il sindaco di Atina, Pietro Volante, il Commissario della XIV Comunità Montana della Valle di Comino, Aurora Aprile, e il presidente provinciale di Frosinone FCI, Roberto Soave. Presenti anche diversi tecnici, giudici di gara federali e collaboratori della Ciclisti Sorani.

L’occasione è stata quella per un confronto molto costruttivo per rendere il percorso sicuro e all’altezza del Campionato Italiano Juniores Maschile e Femminile, ma anche per consegnare alla Ciclisti Sorani la maglia tricolore che poi il 20 e 21 giugno sarà indossata dalla nuova campionessa italiana e dal nuovo campione italiano di categoria.

Da parte di tutti i presenti è stata espressa la massima soddisfazione per una due giorni molto positiva, ricca di spunti interessanti e altamente formativa.