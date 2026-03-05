Ciclismo: il giovane talento monticiano Andrea Scacchi festeggia 14 anni in ritiro con la squadra

Oggi, 5 marzo, il giovane talento monticiano del ciclismo Andrea Scacchi festeggia il suo 14° compleanno. Un compleanno speciale e un po’ diverso dal solito, lontano da casa: l’atleta infatti si trova in ritiro a Lecce insieme alla sua squadra, la Pirata Sama Ricambi OTC, guidata dal patron Andrea Campagnaro.

Prosegue senza sosta la preparazione atletica insieme ai compagni di squadra, sotto la guida tecnica del direttore sportivo Giacomo Perna, in vista dell’inizio della nuova stagione agonistica, ormai alle porte. L’obiettivo è quello di ripetere e possibilmente migliorare la brillante stagione 2025, che ha visto il giovane ciclista distinguersi per impegno, determinazione e talento.

Nonostante la distanza da casa, Andrea continua a lavorare con grande dedizione, dimostrando già a soli 14 anni una forte passione per il ciclismo e una mentalità da vero atleta.

🎉 La redazione di LiriTV si unisce ai festeggiamenti e desidera rivolgere ad Andrea Scacchi i più sinceri auguri di buon compleanno, accompagnati da un grande in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva che sta per iniziare.

Avanti tutta Andrea, continua a pedalare verso i tuoi sogni! 🚴‍♂️💪

