CICLISMO: I 12 campioni MTB della Gran Fondo CSI

Sui sentieri laziali di Pico e del Parco Naturale dei Monti Aurunci, sport e natura fusi in una bella domenica di ciclismo. Sul gradino più alto del podio, premiati dalle autorità locali dieci ciclisti laziali e due delle società ciclistiche campane

Pico, 20 aprile 2026 – Il Parco Naturale dei Monti Aurunci in una giornata di sole primaverile ha fatto da cornice al secondo traguardo nazionale delle bici targate CSI. Il decennale della Marathon dei Lupi domenica 19 aprile era valido sui 31 km del percorso GF come Campionato Nazionale Gran Fondo CSI MTB ed ha assegnato dodici maglie tricolori. All’evento organizzato dalla Asd Mtb Pico hanno partecipato atleti dalle Marche, Abruzzo, dalla Campania e naturalmente principalmente dal Lazio. Il più veloce di giornata è stato il neocampione della categoria Elisport, Matteo Fuceglia della Mtbike Cassino (1h28’51 il suo tempo), che ha preceduto di 11 secondi Mario Baris della Estasi Mountain Bike, del Comitato campano del CSI Sessa Aurunca, e Vincenzo Della Rocca della Croccanti Racing Team, entrambi poi premiati sul podio con la maglia tricolore scudettata arancioblu, come campioni nella categoria M2 e M4. Tra le donne il miglior tempo è stato fatto registrare da Cristina Spagnolo (Team Like Mtb Castelli Romani) con il crono di 2h09’04. Ben 329 i concorrenti, di cui 170 schierati sul percorso GF in corsa per il titolo Nazionale Gran Fondo CSI MTB. Oltre cento gli iscritti alla Marathon: 55 km prima del traguardo, dove per primo è transitato Emiliano Dominici in maglia Ciclotech, facendo il vuoto alle sue spalle chiudendo in 2h33’15” con un vantaggio di 4’36” su Pasquale Di Lorenzo (Rokka Bike), ed Antonio Falasca (Carovilli Bike) a 7’15”.

Presenti all’evento il sindaco di Pico, Pier Luigi Lepore, il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il presidente del CSI Frosinone e responsabile CTN Ciclismo, Biagio Nicola Saccoccio, il responsabile regionale MTB CSI Lazio, Luca Narducci, con giuria e cronometraggio svolto dalla commissione ciclismo regionale. La prova ha inaugurato il nuovo circuito New Marathon Lazio, che si tiene sotto l’egida del Comitato regionale CSI Lazio.

I 12 CAMPIONI NAZIONALI GRAN FONDO MTB

ES MATTEO FAUCEGLIA Mtb Cassino Frosinone

M1 MICHELE EVANGELISTA Ernercol Team Frsosinone

M2 MARIO BARIS ESTASI Mtb Sessa Aurunca

M3 CARLO BARBARA Tm Bike Raging Roma

M4 VINCENZO LA ROCCA Croccanti Racing Sessa Aurunca

M5 UGO DE SANTIS Lake Bracciano Bike Roma

M6 ANDREA SPINELLI Fans Bike Frosinone

M7 VINCENZO LUPOLI Ciclo Tech Roma

M8 FILIPPO CHIOFALO Bike Garage Roma

M9 UMBERTO GREGGI Ciclo Tech Roma

ES W MARTINA DELLA GIOVAMPAOLA Vittorio Bike Montefogliano Viterbo

W2 CRISTINA SPAGNOLO Team Like Mtb Latina