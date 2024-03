“Cicerone e la Via dell’Acqua,”evento culturale su un tema di grande interesse per tutto il territorio

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, che si celebrerà il prossimo venerdì 22 marzo, l’Associazione Scorrendo con il Liri promuove un importante evento culturale su un tema di grande interesse per tutto il territorio: “Cicerone e la Via dell’Acqua”, due tra i più grandi attrattori di questa parte interna del Lazio meridionale, un binomio inscindibile su cui puntare per avviare una corretta e organica politica di rilancio culturale e turistico.Per questa occasione Nicola Mastronardi, giornalista e scrittore di larga fama, documentarista, autore di importanti programmi RAI (da Linea Verde Estate, a Vitalia, a Origini) e di romanzi storici di successo, quali Viteliú e Figli del Toro, terrà una relazione dal titolo “Vita, religione e confine: l’acqua nella storia degli Italici”.In questa importante giornata sarà presentato il progetto intercomunale “Cicerone e la Via dell’Acqua”, che coinvolge il Comune di Arpino, il Comune di Sora, il Comune di Isola del Liri e il Comune di Posta Fibreno. Progettualità che, se da una parte punta all’istituzione di un Parco Letterario legato alla figura del celebre oratore arpinate, con l’inserimento nella rete nazione de I Parchi Letterari – Paesaggio Culturale Italiano s.r.l., dall’altro ha già ottenuto un successo nell’ambito del bando PNRR M1C3 – Investimento 3.3 – Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale.Di questi temi parleranno rispettivamente Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi Letterari – Paesaggio Culturale Italiano e Marco Castellani della società Euromedia.Per la Provincia di Frosinone interverrà sul tema Luigi Vacana.L’Associazione rivolge a tutti un caloroso invito a partecipare, a partire dalle ore 16.30, nell’incantevole cornice del Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, che sarà impreziosito dalle opere di Gianluca Campoli, in arte Il Disegnatore di Lune, esposte per l’occasione.Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Provincia Luca di Stefano e ai Sindaci dei Comuni interessati, che hanno creduto ed appoggiato il progetto in queste prime fasi.Un grazie anche agli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento.

