Ciarla e Bonafoni, Maura (FdI): “Pretestuose le accuse rivolte a Rocca”

«Eppure, di esperienza politica e amministrativa, Bonafoni e Ciarla ne hanno… Le accuse rivolte al presidente Rocca lasciano il tempo che trovano». Così Daniele Maura, vicecapogruppo di FdI al Consiglio regionale del Lazio, circa la mancata partecipazione del presidente Rocca all’audizione della XIII Commissione sulla Trasparenza.

«I consiglieri di minoranza hanno convocato la Commissione e audire il presidente Rocca senza concordare l’iniziativa con l’ufficio di presidenza, proprio per cercare in maniera pretestuosa l’assenza del Presidente e creare così una polemica a “tavolino”.

Siamo seri, hanno perso le scorse elezioni se ne facciano una ragione, e svolgano il ruolo di consigliere di minoranza, non sono stati eletti a giudici del lavoro della maggioranza”. Prosegue Maura. «Il ruolo del consiglio e delle commissioni è ampiamente rispettato a differenza di ciò che accadeva nella scorsa legislatura».

«Basterebbe fare notare che sia il presidente sia gli assessori non sono mai mancanti ad alcun consiglio regionale, sono state già date risposte alle interrogazioni presentate, sono state convocate commissioni per discutere argomenti sollecitati dalle opposizioni».

«Ricordiamo bene la “latitanza” di Zingaretti mai presente in consiglio, così come abbiamo ben presente quando nella scorsa legislatura le interrogazioni o le proposte della minoranza non venivano mai discusse. Siamo disponibili a dialogare e a raccogliere proposte utili e costruttive ma non saremo qui a raccogliere provocazioni faziose». Conclude il consigliere di FdI.

Daniele Maura Vice capogruppo FdI consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO STAMPA