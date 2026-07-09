Ciarla-Battisti, Lazio: “Calendarizzata per il 16 settembre la legge sull’assistenza psicologica primaria: ora massimo impegno per l’approvazione”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito della conferenza dei capigruppo di oggi in Consiglio Regionale, che ha ufficialmente calendarizzato per il prossimo 16 settembre la discussione della proposta di legge di iniziativa popolare sull’istituzione dell’assistenza psicologica primaria. Si tratta di un passo in avanti fondamentale. Ora massimo impegno per l’approvazione”. Lo dichiara in una nota il Capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Regionale del Lazio Mario Ciarla.

“Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro e dell’impegno delle oltre 13.000 persone che hanno sottoscritto la proposta di legge. In vista della seduta del Consiglio che discuterà la proposta, convocheremo tutti coloro che hanno contribuito alla sua stesura: i professionisti, l’Ordine degli Psicologi del Lazio e le Università del Lazio. La voce dei cittadini è entrata nel Consiglio Regionale del Lazio perché per tutti noi la salute mentale è la priorità.” Conclude così la consigliera regionale promotrice della proposta di legge Sara Battisti.